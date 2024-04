Chceme Kladnu ukázat, že hokej hrát umíme, říká vsetínský Bláha. V baráži nastoupí i proti bratrovi

Hokejisté Kladna a Vsetína rozehrají baráž o účast v příštím ročníku extraligy. V sérii hrané na čtyři vítězná utkání proti sobě nastoupí nejen dva tradiční kluby s úspěšnou historií, ale také dva bratři.

„Chceme Kladnu ukázat, že Chance liga hrát hokej umí a že to nebudou mít úplně jednoduché. Bude to speciální v tom, že tam mám bráchu,“ říká vsetínský útočník Štěpán Bláha, odchovanec Rytířů, který bude nastupovat proti bratru Ondřejovi.

„Je to zvláštní v tom, že je tam brácha, ale jinak to bude normální zápas a série, jako minulý rok se Zlínem. Uvidíme, jaké to bude a věřím tomu, že vyhrajeme,“ věří Ondřej Bláha, který už s Kladnem hrál předchozí dvě baráže a vždy úspěšně.

Letos ale bylo čekání Rytířů nejdelší. Od posledního utkání v základní části totiž Kladno 45 dnů pouze trénovalo.

„Opravdu je to na hlavu psycho, ale zvládli jsme to. Teď už jde jen o to prodat to, co jsme natrénovali,“ říká kapitán Kladna Radek Smoleňák a bude to rozhodující.

Jde o to, jak rychle se Rytíři, kteří v sezoně hráli proti kvalitnějším soupeřům, dokážou vrátit do zápasového rytmu. Zatím co oni jen trénovali, Vsetín zvládl vítězné tažení v play-off první ligy.

„Myslím, že tým zespoda má v těch prvních dvou zápasech trochu větší šanci, že je rozehraný a to může rozhodnout. Je to ale ve hvězdách a záleží na nás, jak k tomu přistoupíme,“ uvědomuje si Štěpán Bláha.

Absence zápasů

Zatímco v předchozích dvou letech si Kladno zpestřilo dlouhé čekání a tréninky přípravnými duely, letos nehrálo ani jeden.

„Dělali jsme takové minizápasy mezi sebou v úterky a čtvrtky, kdy jsme se snažili nahradit i ice time. Přestože to nebyly oficiální zápasy, mělo to tempo, pravidla a trochu jsme si s tím pohráli,“ věří Radek Smoleňák, že Kladno je na baráž připraveno.

První duel začne na ledě Rytířů v 17 hodin. Druhý hostí znovu Kladno o den později. Další dvě utkání pak odehrají týmy v Brně, kam se pro baráž Vsetín, kvůli nevyhovujícímu stadionu na Lapači přestěhuje.

