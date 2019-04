Pardubickou sérii výher v baráži ukončilo Kladno, uspěl také Chomutov

💦 Uf! Byl to velký boj až do posledních vteřin, ale v domácím prostředí jsme doslova a do písmene uválčili druhou výhru v baráži. Ke skalpu @ČEZ Motor ČB stačila „první rána ©️“. Marek Tomica byl nakonec jediným střelcem utkání. #TELH #CHMvCEB #baraz2019