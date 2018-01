Berdych hladce postoupil do čtvrtfinále, čeká ho Federer

Tomáše Berdycha a Itala Fabia Fogniniho na světovém žebříčku aktuálně dělí pouze šest míst, přesto byl osmifinálový souboj jednoznačný. Rodák z Valašského Meziříčí postoupil za dvě hodiny a osm minut po výhře 6:1, 6:4 a 6:4. Ve čtvrtfinále ho čeká zřejmě druhý nasazený Roger Federer.

Berdych měl skvělý vstup do zápasu. Rychle sebral Fogninimu podání, soupeř mu ho daroval dvojchybou, a sám naopak ustál dvě brejkové příležitosti. Nerozhodilo ho ani ošetřování Italova kotníku a po půl hodině vyhrál první set 6:1.

Další dvě sady probíhaly podobně. Fognini rychle přišel o vlastní servis, dokázal ještě vyrovnat, ale pak se Berdych dostal znovu do výhody, kterou v obou případech dokázal udržet. Po dvou hodinách přesným forhendem do růžku proměnil svůj první mečbol a postoupil posedmé v kariéře do čtvrtfinále.

Mezi nejlepší osmičkou ho čeká Roger Federer, který rovněž ve třech setech vyřadil Maďara Fucsovicse.

„Myslím, že má poměrně dost variant. Člověk musí předvést výkon na hranici svých možností a pak šance, ho může porazit,“ řekl Radiožurnálu Tomáš Berdych.

Tenisté občas doufají, že bude mít favorit horší den, jenže Roger Federer si ho v posledních vzájemných zápasech s českým reprezentantem ne a ne vybrat. Švýcar vyhrál osm posledních vzájemných zápasů a v těch nejčerstvějších skoro neudělal chyby.

„Už by to někdy mohlo přijít, ale nebudu na to spoléhat. Budu se snažit opřít hlavně o svoji hru a pohodu na kurtu, kterou zatím mám,“ plánuje Berdych.

Pondělní program v Melbourne uzavře český souboj, Karolína Plíšková se po vyřazení Lucie Šafářové znovu utká s krajankou, tentokrát s Barborou Strýcovou. Zápas je naplánovaný na 11 hodin českého času.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 55 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Berdych (19-ČR) - Fognini (25-It.) 6:1, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Keysová (17-USA) - Garciaová (8-Fr.) 6:3, 6:2, Kerberová (21-Něm.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 4:6, 7:5, 6:2.

Čtyřhra - 3. kolo:

Čchan Jüng-žan, Sestini Hlaváčková (1-Tchaj-wan/ČR) - Čchan Chao-čching, Srebotniková (14-Tchaj-wan/Slovin.) 6:3, 6:2, Makarovová, Vesninová (2-Rus.) - Krejčíková, Siniaková (16-ČR) 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:2.