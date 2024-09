Bez fantoma Voženílka, ale s kapitánem mistrů světa Červenkou. Startuje nový ročník hokejové extraligy

V úterý 17. září začne hokejová extraliga. V zemi úřadujících mistrů světa ji rozehrají Sparta a Třinec. Zbylá utkání prvního kola se budou hrát ve středu. Aktuální povodňová situace v Česku by neměla start soutěže ovlivnit. A to ani v nejhůře zasažených městech na extraligové mapě. Praha 18:27 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel hokejové extraligy Martin Loukota | Zdroj: Profimedia

„Ještě v pondělí ráno jsem obvolával kolegy z Českých Budějovic, z Brna a Vítkovic, kde situace podle regionálních zpráv nebyla dobrá. Zatím žádný ze stadionů není v ohrožení a věřím, že všichni začnou v pořádku v úterý nebo ve středu,“ těší ředitele extraligy Martina Loukotu stav extraligových stadionů v povodňovém období na začátku sezony.

A tak mohou fanoušci na tribuny třeba ještě s dobrou náladou ze zlatého domácího mistrovství světa. „Myslím si, že všichni fanoušci, kteří byli v květnu v aréně nebo sledovali zápasy, tak mohli vidět extraligové hráče i v reprezentaci. Věřím, že tito hráči budou v reprezentaci i v další sezoně a ukážou, že to bylo zasloužené,“ říká Loukota.

Stejný režim

V soutěži bude v nadcházející sezoně 11 úřadujících mistrů světa. Systém soutěže zůstává stejný. Čtyři týmy jdou rovnou do čtvrtfinále, ty mezi pátým a dvanáctým si zahrají předkolo, třináctý v pořadí bude mít volno už na začátku března a poslední tým extraligy si na baráž znovu počká dlouho. Více než 40 dní, tedy skoro měsíc a půl.

„Máme ve smlouvě s Českým svazem ledního hokeje určeno, kdy nejdřív může začínat baráž. Držíme to. Při domlouvání smlouvy jsme se snažili, aby to bylo dřív. Myslím si, že se tam dá najít sedm až devět dní, aby se pauza zkrátila. Už loni jsme se otevřeli k jednání s první ligou, jestli oni by neudělali nějaký ústupek. Ať už v termínové listině základní části nebo play off, abychom se ještě více přiblížili. Pauza je dlouhá a jedna strana ji vykládá tak, že tým jde odpočinutý, ale bez zápasového vytížení. Na druhou stranu, když vítěz projde play offem Maxa ligy během devíti až jedenácti zápasy, tak by tu výhodu měli mít oni. Každý na to kouká ze své strany,“ vysvětluje Loukota.

Několik milníků se v extralize blíží. Lukáš Pech v českobudějovickém dresu brzy odehraje tisící sté utkání v nejvyšší soutěži a hokejová Sparta vyhlíží pěti miliontého fanouška na tribuně v základní části. Lákadel je víc.

„Pardubice složily neskutečně silný kádr. Třinci odešel fantom Daniel Voženílek. Máme to vyrovnané, protože se vrátil kapitán mistrů světa Roman Červenka. Věřím, že fanoušci budou chodit nejen na tým, který podporují, ale zároveň vyrazí i na soupeře a hráče, které běžně na českých stadionech nevídají,“ říká extraligový ředitel Martin Loukota.

Všechny zápasy budou k poslechu v přímém přenosu na internetu, na webu iROZHLAS.cz a také v aplikaci mujRozhlas.cz. Na Radiožurnálu Sport bude samozřejmě pokračovat legendární pořad S mikrofonem za hokejem. Extraliga začne v úterý zápasem Sparta - Třinec. Ve středu se budou hrát zbylá utkání prvního kola.