'Bez hymny to bude zvláštní pocit,' myslí si Igor Larionov. Neúčast hráčů z KHL nepředpokládá

Ruskou hymnu na olympijských hrách neuslyšíte a vlajku státu, který je potrestaný za doping, neuvidíte. Ruští sportovci, kteří budou v Jižní Koreji závodit, s tím musí počítat. Je to ale něco nepředstavitelného například pro bývalého reprezentanta Sovětského svazu, hokejistu Igora Larionova, který po vítězství na turnaji slyšel svou hymnu hned devětkrát. Pchjongčchang 7:54 8. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přijde Rusko o olympijské hry? | Foto: Reuters

„Pro mě je to hodně smutné. Je pravda, že se to už stalo, v dvaadevadesátém tu bylo také bez vlajky, ale hrálo se za Sdružení nezávislých států. Teď je ten příběh ale úplně jiný. Čistí sportovci sice mohou závodit, ale bez hymny to bude zvláštní pocit,“ přiznává Igor Larionov.

Rusové na olympiádě: bez hymny, bez vlajky a s neutrálním oblečením. Chystají bojkot? Číst článek

Hymnu Sovětského svazu slyšel během své kariéry na různých zlatých turnajích celkem devětkrát. Na zmíněných hrách v roce 1992, kde po rozpadu Sovětského svazu soutěžili Sověti a další bývalé republiky po hlavičkou Společnosti nezávislých států, nehrál. Tehdy hráči hymnu své země také neslyšeli.

„Když vám hodí na led puk, tak hrajete a tohle neřešíte. Máte společný cíl, vyhrát zápas, vyhrát turnaj. Pak to dokážete a budete stát s medailí na pódiu s výborným pocitem. Ale bez hymny a vlajky si to představím jen velmi těžko,“ přemýšlí Larionov.

Rusko nebude bránit sportovcům v účasti na olympiádě v Jižní Koreji, oznámil Putin Číst článek

Hokejisté nebudou na turnaji jako Rusko, ale že by se turnaj ještě zkomplikoval neúčastí hráčů z KHL, to si nemyslí.

„Ne, to ne. Kdyby se tak Rusové rozhodli, nemohli by na hry také Češi, Švédové, Finové. Myslím si, že to ani nemohou, porušili by pravidla. To se podle mého nestane,“ říká bývalý hokejista Igor Larionov, člen legendární sovětské pětky, do které patřili ještě Fetisov, Kasatonov, Krutov a Makarov.