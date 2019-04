Hokejisté Liberce a Třince mají v semifinále Tipsport extraligy mečbol

Nejlepší týmy základní části extraligy Liberec a Třinec vybojovaly v pátých zápasech vyrovnaných semifinálových sérií play-off mečbol. Liberečtí Bílí Tygři vyhráli doma nad mistrovskou Kometou Brno 5:2 a třinečtí Oceláři díky obratu v závěru utkání zdolali Plzeň 3:2. Boj o finále bude pokračovat v sobotu v Brně a Plzni. Liberec, Třinec 23:00 11. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberecký Petr Jelínek se snaží překonat Marka Čiliaka v brance Komety Brno | Foto: Radek Petrášek / ČTK | Zdroj: ČTK

Na vítězství vítěze dlouhodobé části soutěže nad šampionem z předešlých dvou let se podíleli dvěma góly kapitán Bílých Tygrů Petr Jelínek a Tomáš Filippi. Každý z nich vstřelil dvě branky.

„Je to pořád stejné. Dnes se nám povedly vstupy do první i druhé třetiny, ale série je vyrovnaná stejně, jako jsou vyrovnané zápasy, které rozhodují detaily. My jsme dnes byli možná o chlup důraznější v zakončení, proto jsme vyhráli,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán.

Třinec rozhodl gólem Milana Doudery dvacet sekund před koncem. Domácí ještě tři minuty před koncem prohrávali 1:2, ale v 58. minutě vyrovnal Michal Kovařčík a v závěru se trefil od modré čáry Doudera. Poprvé v sérii vyhrál domácí celek.

„Myslím, že tento zápas byl více než krásný hokej, urputná bitva. My jsme znovu dostali první gól, který nám nepomáhá ve hře. V závěru jsme byli šťastnější a podařilo se nám vstřelit dvě branky, které utkání rozhodly,“ uvedl kouč Třince Václav Varaďa.