Bílí Tygři vezou dva body z Třince, zápas Sparty s Brnem vidělo 16 tisíc diváků

Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 2:3 po samostatných nájezdech

Bílí Tygři v posledních třech venkovních zápasech nebodovali, jenže proti Třinci se jim daří. Ve 32. kole hokejové extraligy nad Oceláři vyhrál páté z posledních šesti vzájemných utkání.

Úspěchu naproti novými způsoby, v hokejovém Liberci zkoušejí virtuální realitu Číst článek

Severočeši u polských hranic dvakrát vedli, na přesilovkovou trefu Jelínka zareagoval po změně stran rovněž v početní výhodě Zbyněk Irgl. Lakatošův čistý průstřel po samostatném úniku zase dorovnal Martin Růžička.

Zápas dospěl až do sedmé série samostatných nájezdů, kde liberecký Martin Bakoš překonal Hurbce ranou nad lapačku, Irgl pro pokračování zápasu musel proměnit, ale Willa nepřekonal.

Tygři v Třinci ukázali velké srdce a nájezdový um. Díky této kombinaci si pod stromeček přivezeme dva body! #TRIvLIB pic.twitter.com/0DDxqpvH15 — Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc) 22 December 2017

HC Sparta Praha - Kometa Brno 3:2

16 343 diváků, kteří dorazili do haly v pražských Vysočanech, ustanovili nový divácký rekord probíhající sezony. Kometa vypravila do Prahy dva vlaky speciální vlaky plné fanoušků, jenže ti se sedmé výhry nad Spartou v řadě nedočkali.

Po nervózním úvodu okořeněném dvěma bitkami šli domácí do vedení. V polovině první třetiny byl na brankovišti nejdůraznější Lukáš Klimek a překonal gólmana Langhamera v brněnské bráně. O dvacet minut hracího času později zvýšil ranou od modré Petr Kalina.

Kometa snížila ranou Vojtěcha Němce, jenže dvoubrankové vedení vrátil domácím hokejistům Richard Jarůšek.

Prosadil se i druhý Němec v brněnském dresu, obránce Ondřej, a bylo to opět jen o gól. Hosté se ale o závěrečný nápor připravili sami špatným střídáním a Sparta vyhrála 3:2.

Piráti Chomutov – Vítkovice Ridera 1:4

Ostravský tým vyhrál už sedmý zápas v řadě a v extraligové tabulce už jsou třetí. V Chomutově sice vedli domácí po střele Nicolase Hlavy z prostoru mezi kruhy. Jenže ještě do první přestávky obrátili skóre Szturc se Zdráhalem.

Roman Szturc pak skvostným sólem přes půlku hřiště zvýšil na 3:1 a Vítkovice odskočily. Na konečných 4:1 pak završil skóre David Květoň.

Vítkovická jízda pokračuje! SEDMÁ TŘÍBODOVÁ VÝHRA V ŘADĚ JE DOMA! Ostravané dokázali otočit zápas v Chomutově #CHMvVIT 1:4 #TELH pic.twitter.com/74ARskbdI0 — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) 22 December 2017

BK Mladá Boleslav – HC Škoda Plzeň 2:1 po samostatných nájezdech

Do Mladé Boleslavi přijela vedoucí Plzeň. V souboji s nejproduktivnějším týmem extraligy dlouho vládli oba brankáři. Domácí Růžička i Indián Svoboda drželi stav 0:0 až do 58. minuty, pak poslal Plzeň do vedení Milan Gulaš.

Jenže Bruslaři situaci, kdy těsně před koncem prohrávají, znají. A opět ji zvládli. Pět sekund před koncem vyrovnal Lukáš Žejdl, který těsně před koncem vyrovnával už středeční zápas v Liberci.

Nájezdová loterie došla do osmé série. Pak skóroval domácí Jakub Orsava, na druhé straně neuspěl veterán Petr Kadlec a Mladá Boleslav získala druhý bod za vítězství 2:1.

Mountfield Hradec Králové – HC Olomouc 2:5

Hradec Králové porazil doma Olomouc pětkrát za sebou, jenže tentokrát přijeli Hanáci odhodlanější a po dvanácti minutách a úvodním tlaku vedli 2:0, prosadili se Herman a v přesilové hře Vlach.

Východočeši dokázali vyrovnat, v oslabení snížil Šimánek a okamžitě po přestávce se naopak v početní výhodě prosadil Bedřich Köhler, obratu se ale pět tisíc diváků nedočkalo, naopak.

Okamžitě po druhé přestávce poslal Olomouc opět do vedení Jan Eberle, Jan Káňa pak za Rybára dorazil Burianovu střelu a sám Vilém Burian uzavře skóre na konečných 5:2. Mountfield ztrácí po porážce na vedoucí Plzeň 6 bodů.

Aukro Berani Zlín – HC Verva Litvínov 2:4

Litvínov vyhrál šestý z posledních sedmi zápasů a konečně protrhl dlouhou sérii porážek na ledě Zlína. Hlavní postavou Severočechů byl Jiří Hunkes, který se pod výsledek 4:2 podepsal hattrickem. V 17. minutě tvrdou ranou zvyšoval na 2:0, další dva zásahy přidal po rychlých dorážkách.

JIRKA HUNKES!!! V přesilovce zvyšuje na 4:2 svým třetím gólem v zápase! #ZLNvLIT pic.twitter.com/DYdRu8CzsT — HC VERVA Litvínov (@hcverva) 22 December 2017

Dynamo Pardubice - Dukla Jihlava 3:2

Na chvostu tabulky nestáhla sedmibodovou ztrátu Dukla Jihlava. Hokejisty z Vysočiny sice rychle poslal do vedení nováček v jejich kádru Zach Hamill, jenže pardubický mladík David Tomáše zařídil obrat. Vyrovnal sám a po přestávce si připsal asistenci u branky Berana.

Zach Hamill si připsal ještě jeden kanadský bod, když přesně našel Stříteského, který srovnal na 2:2. O bod ale hosté přišli 74 sekund před koncem, když jejich obranou prošech Sacha Treille a rozhodl o výhře Pardubic.

Tipsport extraliga (PLATNÉ K 22. 12. 2017) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 32 18 5 6 3 112:67 70 2. Mountfield HK 34 16 6 4 8 93:65 64 3. HC Vítkovice Ridera 32 17 2 4 9 99:74 59 4. HC Oceláři Třinec 32 14 4 5 9 86:77 55 5. HC Olomouc 32 10 7 6 9 79:80 50 6. HC Kometa Brno 31 12 3 7 9 93:74 49 7. Aukro Berani Zlín 32 10 6 4 12 76:87 46 8. BK Mladá Boleslav 33 10 4 5 14 76:82 43 9. HC Sparta Praha 32 11 3 4 14 85:97 43 10. HC Dynamo Pardubice 32 10 4 4 14 77:93 42 11. Bílí Tygři Liberec 31 8 8 1 14 77:97 41 12. HC VERVA Litvínov 32 9 4 4 15 74:94 39 13. Piráti Chomutov 32 8 4 7 13 77:98 39 14. HC Dukla Jihlava 31 6 5 4 16 66:85 32

32. kolo hokejové extraligy:

Piráti Chomutov - HC Vítkovice Ridera 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Hlava (A. Dlouhý, Knot) - 15. Szturc (Sloboda, D. Květoň), 20. P. Zdráhal, 33. Szturc, 44. D. Květoň (Szturc, Trška). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Pavlovič - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 3689.

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Irgl (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 40. Martin Růžička (Marcinko, Rákos) - 16. P. Jelínek (Bakoš, Kvapil), 39. Lakatoš (L. Krenželok, Ševc), rozhodující nájezd Bakoš. Rozhodčí: Kika, Úlehla - Gebauer, V. Hanzlík. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:1. Diváci: 4762.

Aukro Berani Zlín - HC Verva Litvínov 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 26. Roberts Bukarts (Okál), 34. Roberts Bukarts (Nosek) - 4. Ihnacak (Sörvik), 17. Hunkes (V. Hübl, Kubát), 24. Hunkes (V. Hübl, F. Lukeš), 43. Hunkes (Kubát). Rozhodčí Hejduk, Mrkva - Lederer, Ganger. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 4012.

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 2:1 po sam. náj. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 60. Žejdl (Orsava), rozhodující nájezd Orsava - 58. Gulaš (Kratěna, Moravčík). Rozhodčí: Pešina, M. Petružálek - Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 2458.

Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 16. Šimánek (Dragoun), 21. Köhler (Bednář, Koukal) - 9. Herman (Jergl), 12. R. Vlach (Staněk, J. Káňa), 41. Eberle (Dujsík, J. Knotek), 47. J. Káňa (Burian, R. Vlach), 58. Burian (R. Vlach, Eberle)). Rozhodčí: Hribik, Pražák - D. Hynek, Gerát. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5023.

HC Dynamo Pardubice - HC Dukla Jihlava 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Tomášek (Mojžíš), 25. M. Beran (Tomášek), 59. S. Treille (Hrabal) - 3. Hamill (Rabbit), 37. Stříteský (Hamill, Čachotský). Rozhodčí Bejček, Lacina - Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. Diváci: 8011.