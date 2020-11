V mužské kategorii jsem takový zápas ještě nezažil, hodnotí rekordní výhru Mladé Boleslavi Šťastný

Mladoboleslavským hokejistům se úterní extraligový večer nadmíru vydařil. Po nedělní porážce od Vítkovic si napravili reputaci a v zápase s karlovarskou Energií si otevřeli střelnici. Západočechy vyprovodili z ledu po vítězství 11:4. Už v první třetině jim dali pět branek a nakonec slavili rekordní výhru. Mladá Boleslav 10:18 25. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Mladé Boleslavi | Zdroj: Profimedia

Poprvé v historii nastříleli hokejisté Mladé Boleslavi extraligovému soupeři jedenáct branek. Odnesly to Karlovy Vary a trenér Pavel Patera své svěřence zaslouženě chválil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí rekordní výhru Mladé Boleslavi trenér Pavel Patera a čtyřgólový střeled David Šťastný

„Kluci k tomu přistoupili úplně jinak a už to nachystání na zápas bylo jiné. Klukům a celému týmu se to vrátilo těma gólama,“ byl po utkání spokojený trenér Mladé Boleslavi Patera.

Pro středočeský klub to byla rekordní výhra v extralize. Jedenáct gólů ještě jeho hráči nikdy žádnému soupeři nedali.

„Je to jeden zápas, my potřebujeme mít takto nastavenou hlavu do každého zápasu.“ přál by si Patera.

Premiérový hattrick

V utkání zářil útočník David Šťastný. Dočkal se prvního hattricku v nejvyšší soutěži a k němu přidal ještě jeden gól navrch. Střeleckou produktivitu domácího týmu si pochvaloval.

„Já myslím, že od začátku sezony hodně střílíme na bránu. Snažíme se tlačit a střílet, aby to tam napadalo, za to jsme rádi, ale musíme makat pořád. Jsem spokojený, že mi to tam padá a v lajně nám to funguje,“ popisoval spokojený útočník a dodal, že nic podobného nepamatuje.

„V mužské kategorii jsem asi takový zápas ještě nezažil, kdy to tak vyšlo a vše tam padalo. Jsem spokojenej,“ doplnil Šťastný.

Je jasné, že teď bude muset sáhnout do kapsy a přispět do klubové pokladny. Ne prý ovšem za čtyři trefy, ale „jen“ za hattrick.

„Je to hodně drahé, myslel jsem, že je to levnější. Bohužel, nedá se nic dělat. Jen za hattrick, ještě by to bylo za čtyři góly, to už bych se nedoplatil vůbec,“ propočítaval, kolik bude muset přispět do klubové kasičky.

A oslava střelecky vydařeného večera? Jen malá a doma.

„Slavit to moc nebudu. Půjdu domů za přítelkyní, dáme si teplej čaj, dostanu dobrou večeři a koukneme se na nějakej vánoční film.“ Prozradil David Štastný, jak si vychutná čtyřgólový střelecký zápis.