Svatba, pohřeb, svatba, hodnotí přestřelku s Hradcem kouč Boleslavi Král. Hrdinou byl gólman Růžička

Zápas plný zvratů, tak by se dal charakterizovat šestý duel série čtvrtfinále play-off hokejové Tipsport extraligy mezi Mladou Boleslaví a Hradcem Králové. Domácí nakonec zvítězili v prodloužení 6:5. Vedli 3:0, pak o dvě branky prohrávali, ale znovu skóre otočili ve svůj prospěch. V 74. minutě rozhodl finský útočník ve službách Středočechů Aleksi Rekonen. Video Mladá Boleslav 8:10 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli nad Hradcem Králové 6:5 v prodloužení | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Jen pro silné povahy byl šestý duel série čtvrtfinále play-off hokejové extraligy mezi Mladou Boleslaví a Hradcem Králové.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce po zápase Mladé Boleslavi s Hradcem Králové

„Tenhle zápas se strašně těžce hodnotí, protože to byl úplný nesmysl. Když to vezmu, tak svatba, pohřeb, svatba,“ nabídl komentář k zápasu trenér Mladé Boleslavi Richard Král.

V útrobách stadionu snad ani nevěřil tomu, co na vlastní oči viděl.

„Vedli jsme tři nula po vyrovnané třetině, dali jsme góly, využili šance. Pak jsme nepochopitelně trochu začali mít strach o výsledek, najednou jsme nechtěli hrát a začali až za stavu 3:5, když už nebylo co ztratit, tak jsme ožili, střídačka byla totálně v euforii a hráčům patří obrovský kredit, že jsme se do toho zápasu dostali zpět,“ popisoval.

Hokejistům Hradce Králové ani pět gólů nestačilo, Boleslav zvítězila 6:5 v prodloužení a srovnala sérii Číst článek

„V prodloužení byly na obou stranách přesilovky, kterou jsme si mohli pomoci, ale udělali jsme špatné střídání, což se nám nemůže stávat. Jeden samostatný nájezd, který chytil Růža, a pak jsme byli šťastnější,“ přiblížil trenér mladoboleslavských hokejistů duel s Hradcem.

Právě gólman Jan Růžička byl hrdinou zápasu. Vystřídal za stavu 3:4 Dominika Furcha.

„Ve třetí třetině nám to bohužel otočili a pak už přišel pokyn a šel jsem do brány. Obdivuhodné, co jsme tady dnes všichni viděli,“ řekl gólman Růžička.

Královéhradečtí se po obratu dostali do dvoubrankového vedení, a i když to k postupu do semifinále nestačilo, trenér Tomáš Martinec hledal pozitiva.

„Mě těší, že přestože jsme tahali za kratší konec, tak tým ukázal obrovský charakter a dokázal postupně zápas překlopit,“ těšilo Martince.

„Pořád to bylo v našich rukou a v prodloužení to bylo o jedné střele, zakončení. Boleslav byla v tom ta šťastnější,“ navázal královéhradecký kapitán Tomáš Pavelka. Páteční sedmý rozhodující duel se na východě Čech bude hrát od 18 hodin.