‚Mohl jsem to přejít, ale nedělá se to.‘ Stránského gesto fair play v zápase s Plzní ocenili trenéři i soupeř

Předkolo play-off Tipsport extraligy mezi Mladou Boleslaví a Plzní pokračuje. Západočeši totiž ve třetím utkání série vyhráli na ledě soupeře 3:0, snížili stav na 1:2 na zápasy a odvrátili předčasný konec sezony. Chvály ze všech stran se dočkal mladoboleslavský útočník Jan Stránský, který při závěrečném tlaku svého týmu odvolal chybně odpískané vyloučení. Mladá Boleslav 11:11 11. března 2025

Moc často se nestává, že při prohře vašeho týmu 0:3 vás pochválí fanoušci obou klubů, spoluhráči i protihráči. Útočníkovi hokejistů Mladé Boleslavi Janu Stránskému se to ale povedlo.

„Byli jsme tam v souboji, asi čtyři hráči, motaly se tam hokejky. Buď mi zavadil o hokejku, anebo přes koleno,“ popisoval Stránský své férové gesto.

Sudí původně viděli plzeňský faul, svého spoluhráče ale v 52. minutě při výrazném tlaku domácích Bruslařů omylem podrazil právě mladoboleslavský útočník.

„Jsem zastánce fair play, ani jsem nad tím nepřemýšlel, to je prostě automatické. Když jsem cítil, že to bylo přese mě, tak jsem to rozhodčímu řekl. Mohl jsem to přejít, ale nedělá se to,“ dodal Stránský.

A za vzorové chování ho ocenili nejen fanoušci a zástupci obou týmů, ale i trenéři Richard Král s Josefem Jandačem a hostující bek Jan Piskáček.

„Ať je to vypjaté, jak chce, tak je vidět, že je to chlap. Za mě je to skvělé a takto by to mělo vypadat,“ okomentoval situaci trenér Mladé Boleslavi Král.

„Ani jsem neviděl, co se stalo. Podíváme se na to. Jestli to odvolal ten hráč a byl si toho vědom, tak to respektujeme,“ ocenil plzeňský kouč Jandač. „Kvitujeme a děkujeme,“ dodal ještě Piskáček.

Rozhodující góly

Právě obránce Západočechů se podepsal pod rozhodující pasáž utkání, Plzeň totiž v prostřední části udeřila dvakrát během minuty a čtvrt. Prosadil se nakonec dvougólový Fin Markus Nenonen – a právě Jan Piskáček.

„Ty maličkosti se zlepšily, což nám pomohlo. Nick je skvělý gólman, my to víme celou sezonu. Umí dobře hrát s hokejkou, vychytal čtyři čisté góly. Jsme tým, musíme si všichni pomáhat. My pomáháme jemu, dorážky a teď nám to oplatil on,“ připomněl Piskáček dalšího hrdinu zápasu, autora 35 zákroků, brankáře Nicka Malíka.

Další postupový mečbol mají hráči Mladé Boleslavi už v úterý odpoledne. Čtvrtý vzájemný souboj s Plzní začne v 17.30. Digitální stanice Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu.