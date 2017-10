Boleslav trápí přesilovky. Co si pamatuji, tak přesilovky jsou tady věčné téma, říká Lenc

„My jsme věděli, co budou hrát. Určitě to nebylo tak, že bychom byli překvapení z jejich hry. Bez gólu nejde vyhrát a šance jsme si vytvořili. Měli jsme je, ale neproměnili jsme je a trápíme se v přesilovkách, to rozhodlo zápas,“ hodnotil pro Radiožurnál mladoboleslavský obránce David Němeček.

Přesilové hry trápí Bruslaře celou sezónu. „Je to takový, že to jednou jde a jednou to zas nejde. Není to úplně ideální," dodal.

V zápase proti Kometě to Středočechům nešlo. Diváci dvě třetiny marně čekali na gól. Kuriózně ten první vstřelila Kometa do domácí sítě až v závěrečné části ve vlastním oslabení. Druhý přidala při boleslavské hře bez brankáře. „Je to škoda. Myslím si, že šance jsme tam měli slušný. Vzpomínám si na svoji, kterou jsem tam měl. Takže tohle je třeba proměnit a zlepšit taky asi trochu i přesilovky,“ říká Radan Lenc.

Také on zmínil nevyužitou hru v početní výhodě. Zavzpomínal zároveň, kdy právě přesilovky bývaly silnou zbraní Bruslařů. Vrátil se o dva roky zpět, kdy vše ještě dirigoval kapitán David Výborný. „Co já si pamatuji, tak ty přesilovky jsou tady takové věčné téma. Myslím si, že naposledy tady přesilovky stály za to, když hrál Vejby (David Výborný pozn. red.), jestli si dobře vzpomínám. On to tam ještě rozdával.“

Takový hráč boleslavským hokejistům v současnosti chybí. Stejně jako právě střelecká produktivita Radana Lence. Ten zatím nedokázal navázat na loňskou úspěšnou sezónu, kdy si vybojoval reprezentační dres. Nějaký ten gól by potřeboval i kvůli psychické pohodě. Sám to moc dobře ví.

„Co si budeme povídat, není to, co to bylo nebo co by to mělo být. Jsem si toho vědom. Samozřejmě jsou dny, kdy si to připouštím, a dny, kdy si to nechci připouštět, protože se v tom budu jenom utápět.“

Po šestnáctém extraligovém kole patří Bruslařům šestá příčka. Tu se pokusí vylepšit v pátečním duelu na ledě Pardubic.