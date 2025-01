Pastrňák znovu dvakrát skóroval, porážku Bostonu ale neodvrátil. Chytil dovedl Rangers k výhře

Hokejový útočník David Pastrňák v druhém utkání NHL za sebou vstřelil dva góly Bostonu, ale ani tentokrát k výhře Bruins nepomohl. Den po sobotní prohře 4:6 v Torontu podlehl Boston doma 4:5 v prodloužení týmu New York Islanders. V dalším nedělním duelu přihrál Martin Nečas na vítěznou branku Caroliny při vítězství 4:3 v nastavení nad Pittsburghem.

Osmadvacetiletý Pastrňák poslal duel s Islanders do prodloužení, když se za nepříznivého stavu 2:4 dvakrát trefil ve třetí třetině. U vyrovnávací branky Bostonu na 4:4 se uplatnila česká spolupráce.

Pavel Zacha projel do útočného pásma a u vzdálenější týče před odkrytou brankou našel havířovského rodáka, který zaznamenal sedmnáctý gól v sezoně. V této statistice je nejlepším českým hráčem v sezoně NHL.

Pastrňák byl zvolen druhou hvězdou utkání za Bo Horvatem z Islanders, jenž vstřelil také dva góly včetně vítězného. Bruins prohráli počtvrté za sebou.

