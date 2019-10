Smutek z finále Stanley Cupu je zapomenut. Hokejisté Bostonu dělají zkraje nové sezony fanouškům radost

Hokejisté Bostonu se poprvé v letošní sezóně představili doma. A v okolí jejich haly TD Garden vládla úplně jiná atmosféra, než po zatím posledním domácím vystoupení Bruins. Tím totiž byla před čtyřmi měsíci prohra v sedmém utkání finále Stanley Cupu se St. Louis. Od zpravodaje z místa Boston 14:34 13. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bostonští hokejisté Zdeno Chára a David Pastrňák mají zkraje sezony zatím hodně důvodů k radosti | Zdroj: Reuters

Píseň I believe i can fly (Věřím, že umím létat) zněla v podání místní kapely ve fanzóně již dvě hodiny před zápasem, a to hned několikrát dokola. Fanoušci si to v místech, kde v červnu po ztraceném finále NHL truchlili, tentokrát hodně užívali. Že by uměli létat, asi nevěří, ale Stanley Cup… to je jiná.

Říká se, že čas všechno zahojí. Těžko říct, jestli jsou čtyři měsíce dost na to, aby hokejoví fanoušci Bostonu už zapomněli na šrámy, které jim způsobil sedmý zápas finále Stanley Cupu. Natáčel Tomáš Lörincz

„Přišlo pár dalších šikovných kluků, kteří jsou schopní dát gól a ukazují, že se nebojí ani velkých hokejových okamžiků. Ten tým bude hodně silný,“ řekla Radiožurnálu fanynka Kathleen.

„Doufám, že se jim povede líp než v loňské sezóně a že to tentokrát dotáhnou do konce. Že tu práci dokončí a získají pohár,“ přidává fanoušek Ben.

Optimistickou náladu Bena a Kathleen​ podtrhlo i další představení Bostonu v letošním ročníku a první před vlastním publikem. Jen za první třetinu vystřelili domácí patnáctkrát, dali dva góly a soupeři z New Jersey nedobrovolně, ale zato docela jednoznačně zamířili za pátou porážkou z pěti úvodních zápasů letošní sezony.

Bruins mají na druhé straně z pěti utkání čtyři výhry a nálada týmu tomu odpovídá, což potvrdil i slovenský obránce Zdeno Chára, který to ale nechtěl s optimismem přehánět:

„Samozřejmě, že budou vždy nějaké debaty o hodnocení týmu. My ale musíme pracovat, být skromní a teď je ještě moc brzy. Je začátek sezony a máme před sebou opravdu hodně zápasů.“

Bostonu se daří plnit jednoduchou taktiku, trochu podobnou legendárním „bombám k tyči“ Ivana Hlinky.

„Daleko jednodušší je hrát, když vedete. Je skvělé dát rychle dva tři góly a pak si zápas pohlídat. Jsme rádi, že se nám to daří. Stejně jako jsme rádi, že jsme zpátky doma a že si to všechno můžeme užívat s vlastními fanoušky,“ řekl k tomu útočník Bruins Brad Marchand.

S ničím převratným nepřišel, fanoušci Bostonu ale určitě daleko více oceňují výkony než omluvná slohová cvičení jednotlivých hráčů v případě neúspěchu.