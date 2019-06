St. Louis může pomoci, že se sedmý zápas finále NHL hraje v Bostonu. Venku se jim totiž daří

Hokejisté St. Louis jsou jednu výhru od svého historicky prvního Stanley Cupu. První možnost ho vybojovat na svém ledě nedokázali využít, v noci na pondělí totiž prohráli s Bostonem 1:5. Teď čeká oba týmy rozhodující sedmé utkání na východě Spojených států, nastoupí k němu ve čtvrtek ve dvě hodiny v noci českého času. Boston 22:12 12. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci St. Louis zatím slaví s maketou Stanley Cupu, po nočním sedmém zápase finálové série už to může být s pravým pohárem | Zdroj: Reuters

Na poslední domácí zápas přišlo v St. Louis do haly a k velkoplošným obrazovkám před ní více než 80 tisíc fanoušků. Ale jakoby tahle podpora Blues spíše svazovala, prohráli a jen potvrdili, že se jim v této sezóně hraje lépe spíš venku.

„Na to bych rád měl odpověď, ale fakt nevím. Cestování nám v sezóně dalo velkou šanci se líp poznat, na začátku roku jsme měli hodně nových tváří. Ale takhle jsme na cestách společně jedli, společně se bavili, byli jsme pak na ledě sebejistí a našli hru, se kterou máme úspěch,“ přemítá nejproduktivnější hráč St. Louis v play-off Ryan O'Reilly.

„Venku to bereme všechno jednodušeji. Doma se možná snažíme moc vymýšlet, dělat vše zajímavější, ale když jsme na cizím stadionu, tak jsme přímočařejší. Myslím, že nám docela sedí hrát venku,“ souhlasí trenér Craig Berube, který mužstvo naučil soubojový hokej v rozích hřiště, plný kontaktů a snahy získat kotouč u mantinelů.

Nejlevnější vstupenky za 32 tisíc

V sedmém finále se to může hodit, zvláště když by se Boston dostal pod tlak a znervózněl. Nad tím, že jim to doma nevyšlo, už St. Louis nepřemýšlí.

„Jsme v sedmém finále Stanley Cupu, kdo by se netěšil? Neberu to jako neštěstí, je to přece nádhera. Spíše to vidím jako velkou výzvu a skvělou možnost. Jen jeden zápas,“ řká Berube.

Utkání začne ve dvě hodiny českého času a je o něj obrovský zájem. Ceny vstupenek jsou i na jedno z nejdražších míst ve Spojených státech hodně vysoké, nejlevnější vyjdou necelý den před zápasem na 32 tisíc korun. Za ty nejlepší kousek za trestné lavice byste dali i čtvrt milionu korun.