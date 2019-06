S Marchandem hraju už dlouho. Věděl, že tam jsem, popsal svůj gól do sítě St. Louis Pastrňák

Bylo asi hodinu do zápasu a dva policisté se před halou dohadovali, kolik lidí teď do centra města přišlo na hokej. Na tribunách jich bylo 20 tisíc a u velkoplošných obrazovek hned vedly haly odhadem dalších 60 tisíc.

Jenže ne, historického triumfu St. Louis se ani jedni nedočkali. „Věděl jsem, že to tady bude hlasité a fanoušci je poženou dopředu. My jsme se soustředili na první střídání, dostali jsme se rychle do oslabení. Měli neskutečný zápas, bránili fakt dobře a naštěstí se nám povedl dát první gól. To bylo důležité,“ řekl reportérovi Radiožurnálu přímo na stadionu v šatně David Pastrňák.

Na otázku, jak je pro něj důležité, že se po dvou zápasech trefil, odpověděl: „To vždycky pomůže ofenzivním hráčů, když dáte gól. Ale hlavně, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Jak říkám, v téhle fázi sezóny je jedno, kdo dá gól.“

Pastrňák se trefil díky trpělivosti a chytré přihrávce Brada Marchanda. „S Marchandem hraju už dlouho. Věděl, že tam jsem, tak mě našel a je to těžké pro gólmana, protože jsme byli před bránou sami dva. Jen jsem to potáhl a naštěstí se mi to podařilo dát dovnitř,“ popsal.

Jeho branka pomohla ke klidnému závěru zápasu z pohledu hostů, kteří už podruhé v play-off využili to, jak se jim vedlo v základní části. Rozhodující sedmý zápas budou mít na svém ledě.

„Celou sezónu bojujeme o to, abychom měli domácí prostředí. Teď toho musíme využít a připravit se na to stejně, jako dnes,“ těší se David Pastrňák na středeční večer, tedy z českého pohledu noc na čtvrtek, kdy finále Stanley Cupu skončí.