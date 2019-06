Nastoupí kapitán Bostonu Chára do dalšího finále Stanley Cupu? Má nejspíš zlomenou čelist

Finále Stanley Cupu možná přijde o svou největší postavu. Minimálně výškou, protože se dvěma metry je kapitán Bostonu Zdeno Chára na ledě nepřehlédnutelný. Jenže v posledním zápase si slovenský obránce tečoval střelu soupeře nešťastně do vlastního obličeje a nejspíš má zlomenou čelist. Boston 14:00 5. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský obránce Bostonu Zdeno Chára poté, co si tečoval střelu soupeře nešťastně do vlastního obličeje | Foto: Billy Hurst-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Stalo se vám někdy, že jste dostal pukem do čelisti?“ „Jojo, stalo.“ „A jak vám pak bylo?“ „No není to sranda, když máte šest týdnů bolesti od nastřelené čelisti. Fakt to bolí,“ popisoval Craig Berube novinářům.

Současný trenér St. Louis akorát přiletěl s týmem do Bostonu a přesně ví, kam zdánlivě nekonkrétní otázky v letištním hotelu směřují. Včetně té, jestli se s takovým zraněním dá nastoupit.

„Nehrál jsem, když jsem takhle dostal pukem. Ale každý je jiný a i tahle situace je trochu jiná. Navíc už to je hodně dávno,“ citoval Radiožurnál Berubeho.

A to byl Berube hodně tvrdý hráč, v historii NHL sedmý nejtrestanější. Jenže finále Stanley Cupu je v případě Zdena Cháry zvláštní motivací. Jeden titul už s Bostonem má a tohle je nejspíš jeho poslední šance získat druhý.

„Před touhle sezónou podepsal jenom roční prodloužení smlouvy za hodně malé peníze. Já být jím, tak zisk Stanley Cupu by byl ideální způsob, jak se rozloučit.“ „Trochu se o něj bojím, ale třeba mu pár dní volna pomůže a v pátém zápase nastoupí. Když bude hrát, bude vždycky skvělý a zvedne i zbytek týmu,“ říkají fanoušci tady v ulicích Bostonu na adresu dvaačtyřicetiletého obránce.

Ten se navzdory zranění v minulém zápase vrátil ve třetí třetině na lavičku s průhledným celoobličejovým krytem. Možnou metodou, s jakou by se teoreticky navzdory zranění mohl v noci na pátek českého času objevit na ledě.