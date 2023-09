Prostějovští hokejoví fanoušci po vydařené prvoligové sezóně svého týmu čekali 170 dní na další soutěžní zápas. Na jeho výsledek a na první možnou výhru ale budou muset čekat dál. Utkání prvního kola Chance ligy na jejich ledě přerušil po první třetině za stavu 0:0 kuriózně déšť, tedy faktor, který je obvyklý spíše u venkovních sportů. Prostějov 11:58 14. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokej | Zdroj: Shutterstock

Nemusí pršet, stačí když kape. Tohle známe pořekadlo platilo do puntíku během prvního kola hokejové Chance ligy mezi Prostějovem a pardubickým béčkem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po bouřce protekla voda až na led. V Prostějově se kvůli tomu nedohrálo první utkání hokejové sezony

Během první přestávky se strhla silná bouřka a průtrž a na rozličných místech zimního stadionu v Prostějově začala dovnitř prosakovat a kapat voda. V hledišti byla tato situace běžná už v minulé sezóně, nyní však došlo k mnohem závažnějším problémům.

„Střecha to neustála. Kapala na led teplá voda a dělalo to ďůlky. Navíc má pršet ještě dvě hodiny, takže bůhví, za jak dlouho by to zamrzlo,“ sdělil po zápase marketingový manažer klubu LHK Jestřábi Prostějov Michal Mareš.

Nepomohlo nic

Pořadatelé a technická četa se snažila nejprve vzniklé prohlubně zasypat sněhem a pak přikryla zhruba čtyři nejpostiženější místa látkou, aby voda nepronikala dále do ledové plochy. Ani to však nepomohlo a po půl hodině marné snahy bylo utkání přerušeno.

„První informace jsou takové, že by se měly dohrávat dvě třetiny,“ dodal Mareš možný další scénář utkání prvního kola Chance ligy. Záležet by nyní mělo na vyjádření Českého svazu ledního hokeje a také na soupeři, který bude muset do Prostějova z Pardubic, potažmo Chrudimi znovu vážit cestu.

Odložení jednoho zápasu však dlouhodobý problém nefunkční střechy neřeší. „Musí se to určitě řešit, protože říjen přichází a v něm bude pršet ještě víc,“ zakončil marketingový manažer klubu.

Na trochu veselejší notu se chtěl po nedohraném zápase naladit i útočník Prostějova Vilém Burian. „Asi budeme dávat podmínku, že se musí hrát za slunečného počasí,“ pousmál se velezkušený forvard.

Ten pak přidal i další neduh, který se už ale týkal přímo hry, kterou jeho tým předvedl v úvodní třetině nové sezóny.

„Bylo to docela extrémní. Hrálo se skoro pořád v oslabení Sice jsme to zvládli bez inkasovaného gólu, ale musíme se vyvarovat se faulů, protože nemůžeme hrát ve čtyřech 11 minut z dvaceti,“ shrnul dění, ve kterém hráli Jestřábi třikrát v oslabení, z toho jednou pětiminutovém po faulu staronové posily Marka Račuka. Ten už v páté minutě kolenem sestřelil bývalého spoluhráče z Prostějova Dominika Hrníčka a utkání pro něj skončilo.

Ne však pro oba týmy. Aktuální informace z prostějovského klubu jsou takové, že by se utkání mělo dohrát od začátku druhé třetiny za stavu 0:0, tedy tam, kde se ve středu 13. září skončilo.