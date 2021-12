Marchand kritizuje kvůli olympiádě vedení NHL. ‚O účasti mají rozhodovat hráči sami,‘ myslí si útočník

Kanadský útočník Brad Marchand se na sociálních sítích ostře vymezil proti rozhodnutí vedení NHL, které kvůli koronaviru zrušilo účast hokejistů nejslavnější ligy světa na olympijských hrách v Pekingu. Spoluhráč Davida Pastrňáka z Bostonu si myslí, že by o účasti na hrách měli rozhodovat sami hráči. Boston 11:20 29. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brad Marchand. | Foto: Sarah Stier-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

NHL odřeknutí účasti odůvodnilo variantou koronaviru omikron a faktem, že kvůli tomu bylo odloženo již osmdesát zápasů kanadsko-americké soutěže.

Současně vedení také oznámilo, že znovu zavedla tzv. taxi squads. Tyto soupisky tvoří hráči z nižších soutěží, kteří trénují a cestují s týmem a jsou trenérům okamžitě k dispozici, pokud některý ze stálých hráčů vypadne kvůli covidu.

Hrát i zadarmo

A na to Marchand zareagoval. „Ohýbají pravidla, aby nepřišli o zápasy a o peníze. Přitom podle dohody všechno zaplatí hráči do doby, než majitelé klubu vydělají zpět všechno, co kvůli pandemii ztratili,“ napsal na twitteru třiatřicetiletý rodák z Halifaxu.

„Ale aby zavedli taxi squads pro olympiádu, dodrželi dohodu s hráči a umožnili jim hrát na olympiádě, to už ne,“ dodal Marchand, který mohl v Pekingu reprezentovat Kanadu pod pěti kruhy poprvé.

„A pokud někdo bude říkat, že bychom při účasti na hrách neměli brát plat, tak klidně, žádný problém. Ale ať o tom nechají rozhodnout samotné hráče,“ prohlásil jeden z klíčových hráčů Bruins.