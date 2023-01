Máme dobrou partu a skvělé trenéry. Jsem rád za důvěru, pochvaluje si Rittich pozici ve Winnipegu

Hokejisté Winnipegu zvítězili v noci na pondělí na ledě Philadelphie 5:3 a dál drží vedení v tabulce Západní konference. Osmadvaceti zákroky se na tom podílel i český gólman ve službách Jets David Rittich, který vychytal vítězství i ve třetím utkání v novém roce, do kterého nastoupil. Philadelphia 13:13 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rittich | Zdroj: Profimedia

Jak těžký byl pro vás tenhle zápas?

Nebyl nijak speciálně těžký, ale když člověk nechytá tolik, tak je to samozřejmě náročnější. Na to se ale nechci vymlouvat. Jsem rád, že jsme vyhráli. V sezoně mám pozitivní bilanci výher proti prohrám, což je nejdůležitější.

Vypadá to, že letošní sezona je oproti té loňské v Nashvillu úplně jiná.

S dnešním zápasem mám už odchytáno tolik, jako jsem měl loni za celou sezonu. Jsem rád za důvěru trenéra a doufám, že mu jí splácím.

Je důvěra klíčová pro hráče vašich zkušeností?

To byl hlavní problém loni, kdy jsem se na konci sezony dozvěděl, že ve mě ztratili v Nashvillu důvěru. Nevím, proč jsem ji ztratil. Ono je to těžké, když chytáte jednou za měsíc. Jsem spokojený se situací tady ve Winnipegu, kde se dostávám do zápasů víc.

Navíc Winnipeg šlape a daří se mu.

To je nejdůležitější. Máme dobrou partu v kabině a skvělé trenéry. S trenérem gólmanů je radost pracovat. Od toho se všechno odvíjí a na ledě je to vidět. Jsme sebevědomí, a i když samozřejmě někdy vymyslíme nějaký nesmysl, tak celkově se nemáme za co stydět.