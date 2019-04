Gólman Marek Mazanec se vrací ze zámoří do Česka. Bude jedničkou Moutfield HK

Již po skončení uplynulé sezony informovalo vedení královéhradeckého klubu, že v týmu v další sezoně nebude pokračovat ani Brandon Maxwell, ani Jaroslav Pavelka. Místo pro brankářskou jedničku tak zůstalo volné.

V sobotu klub v tiskové zprávě oznámil, že tento post bude zastávat Marek Mazanec, který se vrací do Česka. „Jsme rádi, že jsme na pozici jedničky sehnali českého gólmana, který si již úspěšně extraligu zachytal. Budeme na něho hodně spoléhat a musím říct, že z dosavadních jednání s Markem mám výborný pocit,“ uvedl generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Sedmadvacetiletý gólman strávil posledních šest let v zahraničí kam zamířil po úspěšně sezoně 2012/2013 kdy pomohl Plzni k zisku mistrovského titulu. V šestém kole ho draftoval tým Nashville Predators, za který nastoupil do několika zápasů, ale značně víc jich odchytal na farmě v Milwaukee Admirals hrající AHL.

V sezoně 2017/2018 odchytal 23 zápasů v KHL za Slovan Bratislava a 20 za Hartford Wolf Pack v AHL. Stejný počet zápasů odchytal za americký tým také v loňské sezoně, následně nastoupil také k deseti zápasům v dresu týmu Utica Comets, který hraje také AHL.

Příchod Marka Mazance si pochvaluje také trenér brankářů hradeckého týmu Robert Horyna: „Po odchodu obou gólmanů jsme usilovně sháněli kvalitního brankáře, který by splňoval kritéria na pozici číslo jedna, což se podařilo. Jde o kvalitního gólmana, který chytal NHL, byl v reprezentaci, poslední sezónu strávil na farmě. Pro Marka je návrat do Čech motivací, aby se dostal znovu na pozici, na které byl před odchodem do zámoří. Věřím, že naše spolupráce bude oboustranně prospěšná.“