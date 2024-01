Brankář Mrázek byl vyhlášen hráčem zápasu, prohru proti Winnipegu ale neodvrátil

Dalším třem českým brankářům už se tolik nedařilo. Vítek Vaněček pustil čtyři branky z dvaceti střel při prohře New Jersey 3:4 v prodloužení na ledě Tampy Bay.

Lukáš Dostál odchytal třetí třetinu v brance Anaheimu, který podlehl Carolině 3:6. Český gólman inkasoval jednou z devíti střel. Karel Vejmelka vydržel jen necelých 14 minut a po čtyřech gólech z 12 střel opustil brankoviště Arizony, která prohrála s Calgary 2:6.

Chicago vedlo na ledě lídra NHL gólem Connora Murphyho a Mrázek odolával až do 57. minuty. Poté jej zblízka překonal Gabriel Vilardi a 65 sekund před koncem odmítl prodloužení švihem z levého kruhu Nikolal Ehlers. Winnipeg vyhrál poosmé v řadě, čímž vytvořil klubový rekord.

Vítězství Vancouveru řídil Elias Pettersson dvěma góly a dvěma asistencemi. Obě branky mu připravil Hronek. Pettersson zvyšoval v 18. minutě na 3:1 tečí střely českého obránce. Zápas rozhodl v čase 63:05 ze sólového úniku, do kterého jej vyslal Hronek.

Zbývající dvě branky Canucks vstřelil Brock Boeser. Dvakrát skóroval i lídr Pittsburghu Sidney Crosby, který poslal zápas do prodloužení gólem 29 sekund před koncem třetí třetiny.

San Jose zvýšilo v 18. minutě na 2:0 po akci českých útočníků. Zadina přistrčil puk u zadního mantinelu Hertlovi, který chytrou přihrávkou zpoza branky uvolnil v pravém kruhu skórujícího Fabiana Zetterlunda. Klíčem k ukončení série proher byl i výkon brankáře Mackenzieho Blackwooda, který zneškodnil 33 střel.

O výhře Vegas rozhodl v prodloužení Alex Pietrangelo. V přečíslení dva na jednoho jej nestihl dobruslit Pastrňák, který si s Bradem Marchandem pravděpodobně špatně rozdělili hráče. Český útočník neuspěl ani na druhé straně, v zápase se neujala žádná z jeho devíti střel.

Mark Stone slides the puck over to Alex Pietrangelo for the @Energizer overtime winner! ⚔️ pic.twitter.com/GbcfW0RPs9