Brusle soupeři prořízla hrdlo, zachránili mu život. 'To by asi udělal každý člověk,' říkají hokejisté

Měl to být pohodový zápas krajské hokejové soutěže. Jenže v sobotním utkání Kralup nad Vltavou s Božeticemi šlo jednomu z hráčů o život. V šesté minutě poslední třetiny upadl hostující Libor Votruba před vlastní brankou na led a o ostří brusle jednoho ze soupeřů si prořízl krk. Kralupy nad Vltavou 10:00 19. října 2017

S hokejovými zachránci z Kralup nad Vltavou natáčel reportér Radiožurnálu Petr Kadeřábek

„První, co jsem viděl, byla krev na ledě. Tak mě napadlo, že to bude něco vážnějšího, jelikož soupeř nemluvil a držel si ruku na krku. Postupovali jsme tak, jak máme nacvičeno z práce. Přijel Honza ze střídačky a už jsme to spolu zvládli,“ říká pro Radiožurnál Robin Student.

S kolegou Janem Hávou jsou příslušníci Armády České republiky.

„Víme, jak postupovat při takových případech. Jak už jsem přijel a viděl jsem Robina, že má prst na krku hráče, který bezvládně ležel u branky, tak jsem ihned zaklekl k němu,“ popisuje Háva.

„No spíš uvnitř krku. Šlo o to, abychom to krvácení zastavili,“ dodává hokejista.

Při pohledu na led, kam se vydal Radiožurnál, je vidět, že rolba už zlikvidovala stopy krve, které byly dost rozsáhlé. To, co ale asi nikdy nezmizí, je vděk Libora Votruby, kterému oba zachránili život.

„Já sám důležitý nejsem. Ty kluky je třeba chválit. Já jsem tam jen ležel. Vyřiďte jim, že jim moc děkuju za sebe a celou rodinu. Až budou hrát Kralupy u nás, moc rád bych si s nimi potřásl rukou,“ napsal Votruba reportérovi Radiožurnálu.

„K tomu asi není víc co říct. Asi jsme udělali, co je v takové situaci nutné,“ tvrdí Student.

„To by asi udělal každý člověk, když vidí někoho ležet, tak se mu snaží pomoct jakkoliv,“ doplňuje ho spoluhráč.