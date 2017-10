'Bude vědět, až bude připravený.' Jágr za Calgary v prvním domácím zápase nenastoupí

„Až bude Jaromír připravený, bude to vědět. Řekl mi, že se cítí mnohem lépe než první den, ale potřebuje ještě pár dobrých tréninků,“ řekl oficiálním stránkám Calgary Flames trenér Glen Gulutzan.

Jaromír Jágr přiletěl do Kanady teprve ve středu. Podepsal roční kontrakt na milion dolarů a zapojil se do tréninku s týmem. Na první zapojení do zápasu se ale zatím necítí, takže do zápasu proti Winnipegu Jets nenastoupí.

Trenérský štáb Flames ho přesto chválí. „Je to pozoruhodné. 45letý chlápek přijde k týmu a rovnou je jedním z nejlepších. Jen se potřebuje dostat do zápasového tempa,“ řekl Gulutzan.

Jágr již ve čtvrtek avizoval, že rozhodnutí o prvním startu v nové sezoně nechce uspěchat jen kvůli očekávání okolí. „Chci to brát den po dni. Musíme k tomu přistoupit obezřetně. Když nebudu připravený, nebylo by asi zrovna moudré mě poslat na led,“ prohlásil.

V týmu Calgary trénuje i ve dvou přesilovkových formacích. "Všiml jsem si, že v poslední době chodí mnohem více do brány a do prostoru před brankou než dřív. Moc dobře ví, kde je dobré chytat ryby. A když jsou kolem sítě, je dobré jít právě tam," usmál Gulutzan.

Calgary po zápase s Jets čekají další dvě venkovní utkání, kde si Jágr může připsat první start, první na ledě Anaheimu, druhý v Los Angeles.