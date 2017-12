Bydlí v olympijské vesnici, ale na hrách nikdy nebyl. Mám zápas, abych se ukázal, ví Adam Polášek

Bojuje o účast na olympijských hrách, přitom sám už bydlí v olympijské vesnici. Jen je čtyři roky stará. Hokejista Adam Polášek má olympijské kruhy v Soči denně před očima a i to ho motivuje, aby se probojoval do sestavy národního týmu pro Hry v Jižní Koreji. Moskva 9:09 17. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Polášek v akci | Foto: Maxim Šemetov | Zdroj: Reuters

„Žiju přímo v té olympijské vesnici, bydlí tam celý tým hned vedle stadionu, takže každý den se musí jet do olympijského parku, tam jsou tréninky,“ říká podle Radiožurnálu hokejista Adam Polášek, jehož zaměstnavatelem je poměrně krátce tehdy olympijské Soči.

„Když si představím, jaké to tam může být, chci to vidět. Na olympiádě je tam navíc ten ruch a lidi jsou úplně všude. Určitě se tam dá dělat tolik věcí, mám to v hlavě,“ říká ostravský rodák a bývalý bek Sparty.

Olympijská sportoviště mnohdy chátrají a je problém s dalším využitím. V tomhle má Polášek štěstí, v Soči se ještě nic takového nestačilo stát.

„Furt jde vidět, že je tam všechno nové. Je to takové město duchů, samozřejmě někde jde vidět, že to bylo postavené hodně narychlo. Třeba tam, kde bydlíme, jsou všechno sádrokartonové zdi. Ale je to hezký areál,“ popisuje.

Jak vypadá olympijský areál, Adam Polášek ví, ale chtěl by k tomu v Soči přidat aktivní účast i v Pchjongčchangu. Přitom nikdy nestartoval ani na mistrovství světa.

„Mám trošku nevýhodu, že jsem nestihl žádný velký turnaj. Mám ještě jeden zápas, abych se ukázal, aby si trenéři řekli, že na to mám. Myslím, že bych se na mezinárodní hokej hodil. Ještě zápas a pak se uvidí,“ věří si obránce hokejové reprezentace Adam Polášek.

Poslední zápas hraje česká reprezentace od 11 hodin se Švédskem a může vyhrát celý Channel One Cup. Národní tým by se měl zlepšit hlavně v ofenzivě.

„Určitě bychom chtěli dávat každý zápas pět gólů a mít spousty šancí, ale teď se nám povedl zahrát velmi dobře defenzivně zápas proti Kanadě. Chtěli bychom mít víc příležitostí, ale máme dvě vítězství, to se taky počítá. Ale samozřejmě o tom mluvíme a zaměříme se na to,“ říká asistent trenéra národního týmu Václav Prospal.