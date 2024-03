‚Byl to zbytečný zákrok, musím nést následky.‘ Knotek dostal za faul v play-off Chance ligy měsíční trest

Slávistický útočník Tomáš Knotek má na měsíc zastavenou činnost za faul na Jonáše Jungwirtha z Jihlavy v předkole play-off první hokejové ligy. Kapitán Pražanů, kterým již skončila sezona, nuceně vynechá celé září. Disciplinárního komise Českého svazu ledního hokeje o trestu pro čtyřiatřicetiletého hráče informovala na svazovém webu. Video Praha 14:02 14. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista HC Slavia Praha Tomáš Knotek dostal od disciplinární komise trest, nezahraje si měsíc | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČTK

Knotek ošklivě fauloval útočníka Dukly v poslední minutě druhého zápasu série za rozhodnutého stavu a dostal trest do konce utkání. Mladý útočník domácích opustil led v bolestech na nosítkách. Utkání následně přerušilo chování jihlavských fanoušků, kteří předmětem vhozeným na střídačku Slavie zranili asistenta trenéra Daniela Tvrzníka.

Disciplinární komise pak potrestala Jihlavu za nedostatečnou pořadatelskou službu a pro třetí rozhodující zápas série uzavřela Dukle část hlediště za střídačkami. Do dalšího utkání nezasáhl ani Knotek, který teď navíc dostal dodatečný trest. Nesmí hrát do konce září s tím, že od 15. března do 31. srpna je trest přerušený.

Knotek se omluvil

Útočník Slavie se za svůj faul omluvil hned po utkání na sociální síti i na webu Pražanů. „Mrzí mě to. Nejsem na ledě od toho, abych někomu ublížil nebo ho takhle zranil. Nejsem na to pyšný, ale bohužel to nevrátím. Byl to zbytečný zákrok a musím teď nést následky,“ uvedl Knotek.

Po zápase se spojil i s Jungwirthem. „Odpověděl mi, že děkuje za omluvu a že se to prostě někdy stane a že nevypadá, že to bude něco vážného. Za to jsem rád,“ dodal Knotek.