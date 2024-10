Bylo to složité období, ale spoluhráči mi hodně pomohli, přiznává Buchtele po prvním gólu v sezoně

Jen tři góly nabídla předehrávka desátého kola hokejové Tipsport extraligy. Mladá Boleslav porazila Hradec Králové 2:1. Ve 48. minutě rozhodl domácí útočník Jan Buchtele. Svou premiérovou brankou v sezoně trefil Středočechům tři body. Mladá Boleslav 9:43 11. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Mladé Boleslavi se raduje z gólu v zápase 10. kola Tipsport extraligy proti Hradci Králové | Foto: Radek Petrášek / ČTK

„Trochu jsem tušil, že by to tam mohlo propadnout. Gólman nebyl úplně v dobrém postavení. Chtěl jsem to prostě dostat na bránu a kdyby neprošla moje rána, tak jsem věřil, že by to tam protlačil někdo jiný,“ říkal v útrobách mladoboleslavské arény střelec rozhodující branky Jan Buchtele.

Byl pak rád, že se konečně v sezoně, až v desátém kole, poprvé v novém působišti střelecky prosadil. Mohl si oddychnout. „Spadlo to ze mě. Trvalo to déle než jsem očekával. Spoluhráči mi vždy pomáhali, do šancí jsem se dostával, takže jsem věřil, že to přijde. Snažil jsem se nevěšet hlavu, ale bylo to už docela těžké. Jsem rád, že to tam spadlo,“ tvrdí Buchtele.

Trápení Šťastného pokračuje

Hlavu naopak může věšet hradecký útočník David Šťastný. Také od něj se čekají góly. Ty bohužel pro Východočechy zatím nepřichází. „Samozřejmě, že mě to trápí. Góly se ode mě očekávají. Trápí mě to, ale snažím se to nahradit něčím jiným, abych alespoň nějak pomohl týmu. Za góly bych byl určitě rád, šance mám, ale zatím to tam nepadá,“ přiznává Šťastný.

Samozřejmě gólová absence se podepisuje na psychice. Věří, že na zápis do střelecké listiny nebude čekat dlouho. „Je to hokej. Už to nějakou chvíli hraji, takže vím, že to tak někdy je. My střelci, od kterých se čekají góly, tak pro to musíme dělat maximum. Když nedáváme góly, tak musíme pomáhat jinak a věřit, že se to obrátí. Nic jiného se podle mě dělat nedá,“ doplnil David Šťastný.

Hradec Králové je po předehrávce desátého kola v tabulce Tipsport extraligy dvanáctý, vítězství pak Středočechům pomohlo k posunu na druhou příčku tabulky.