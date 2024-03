Čerešňák chválil po výhře Pardubic 1:0 nad Hradcem Králové brankáře Willa. ‚Dodával nám klid,‘ řekl

Hokejová extraliga zná prvního semifinalistu. Mezi nejlepší čtyři týmy se probojovala pražská Sparta, která vyhrála v Liberci 5:2 a celou sérii získala 4:0 na zápasy. O něco dramatičtější je souboj mezi oběma východočeskými rivaly, kde se pátý zápas hrát bude. Nabito na postup ale mají Pardubice, kterým stačí už jen jedna výhra. Hradec Králové 12:11 21. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Čerešňák a Roman Will ve spolupráci na brankovišti Dynama | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Pardubičtí hokejisté si ve čtvrtfinále Tipsport extraligy vybojovali první mečbol. Po fotbalové výhře 1:0 v Hradci Králové už vedou v sérii nad svým velkým rivalem 3:1 na zápasy. Navíc jako první tým v aktuální sezoně dokázali před hradeckým soupeřem uhájit čisté konto.

„Je to play-off, není se kam schovávat, chceme zblokovat co nejvíc střel, aby to bylo co nejméně nebezpečné pro naši obranu. Takže se snažíme blokovat a zatím se to daří,“ vyzdvihl výbornou práci do obrany zadák pardubického celku Peter Čerešňák.

Neopomněl také pochválit bezchybný výkon brankáře Romana Willa, který pochytal celkem 24 střel hradeckých hokejistů. „Dodával nám klid, měl perfektní zákroky, nevypadávaly mu puky, takže ho musím pochválit, lépe to načasovat nemohl. Doufám, že mu to tak vydrží, a snad nám to takto půjde i nadále,“ doufá Čerešňák.

Tak, jako ve chvíli, kdy se hradecký tým nadlouho zabydlel v útočném pásmu, prostřídával hráče a pálil z každé situace. Během dvouminutové střelnice měl pardubický brankář pět zákroků a svůj tým výrazně podržel. Domácí útočník Aleš Jergl uznal, že pouze sevření soupeře k úspěchu nevede.

„Je to všechno hezké, ale můžeme je tam držet klidně tři třetiny, jenže pokud nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Mají velký silný beky a hrají dobře v předbrankovém prostoru, takže je složité se tam dostávat,“ popisuje Jergl.

Matej Paulovič se dostal ke kotouči na vrcholu kruhů a následně jej poslal až za záda Lukáše Paříka. Stal se tak jediným střelcem dnešního čtvrtfinále a zařídil @HCPCE třetí bod! #momentyplayoff | #TELH | #MHKPCE pic.twitter.com/jvP1kUUAgr — Tipsport extraliga (@telhcz) March 20, 2024

Bitva fanoušků

O to více se v hledišti dostávali do varu pardubičtí fanoušci, kteří výhru svého týmu ještě dlouhou dobu po skončení utkání ve svém sektoru slavili zpěvem několika chorálů. Bitva o východní Čechy se tak samozřejmě odehrává i na tribunách, kde zatím ve všech čtyřech zápasech historické série vytvořili oba tábory vynikajících kulisu.

„V hledišti to vře. Samozřejmě na ledě místy také, snažíme se zachovat chladné hlavy, ale teď půjde o vše, takže nás nečeká nic lehkého a bude to boj,“ odhaduje další lítou bitvu pardubický obránce Čerešňák.

Zatím všechny zápasy série skončili rozdílem jediného gólu. Pokud ji ale vítěz základní části v sobotu na domácím ledě zvládne, zahraje si podruhé v řadě semifinále.