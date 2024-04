Červenka bojuje s virózou. Nominaci proti Rakousku měnit nebudeme, říká Rulík po výhře nad Německem

„Němci se postupně zlepšovali a měli výborné nasazení. Jde o první týden závěrečné přípravy a těší nás dva zvládnuté zápasy. Budeme mít tak větší chuť do práce,“ těšilo Radima Rulíka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si trenéra Radima Rulíka po vítězném přípravném utkání českých hokejistů proti Německu

Ve druhém utkání Češi sice dvakrát inkasovali, přesto měli zápas jasně pod kontrolou. A to i ve chvíli, kdy chyběli asi největší hvězdy týmu Roman Červenka, David Tomášek a Michael Špaček.

„Plnili jsme, co jsme si řekli. Když už Němci měli nějakou šanci, tak to bylo většinou po naší chybě. Jinak jsme zápas kontrolovali a hráli dobře,“ hodnotil Michal Kovařčík, který se těšil nejen z výkonu nebo vítězství, ale i své první reprezentační branky v kariéře.

Stejná nominace

Další bude moci přidat v příštím týdnu do sítě Rakouska. V průběhu druhého přípravného kempu právě tým trenéra Radima Rulíka vyzve tento celek. Český kouč povolá do boje stejný výběr, který měl k dispozici v Karlových Varech. Sestava bude bez jediné změny.

„V úterý máme nástup v Českých Budějovicích. Může se stát, že nám to zkomplikuje nějaká zdravotní záležitost. Roman Červenka má menší virózu, ale mělo by to být dobré. Nominace je stejná jako v Karlových Varech,“ říká Radim Rulík.

Rozhodnutí šéfa české střídačky ponechat stejný kádr i na další týden spolu těšilo nejvíc samotné hráče. „Je to fajn. Pamatuji si, jak jsem byl asi tři roky zpátky na začátku kempu a každý týden přijely dvě nové pětky kluků. Pořád byl člověk po těch týdnech na místě. Parta se teď udrží na další týden, což by nám mohlo pomoci, “ vysvětluje obránce Andrej Šustr.

Národní tým slaví před karlovarským publikem výhru i ve druhém klání! Tentokrát si s Němci poradil dvougólovým rozdílem. Tady je rychlý přehled všech gólů, které utkání nabídlo.



⚔️ 4:2#CZEGER #narodnitym #ceskyhokej pic.twitter.com/zvMKOSoyp2 — Český hokej (@czehockey) April 13, 2024