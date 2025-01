Češi mají na bronz. Titul vyhrají Američané, myslí si Procházka před vyvrcholením šampionátu juniorů

Čeští hokejisté na mistrovství světa juniorů v Ottawě podlehli v semifinále Američanům 1:4 a od 21.30 je čeká souboj o bronz. Svěřenci trenéra Patrika Augusty vyzvou výběr Švédska. „Čeští kluci by mohli využít zklamání z nepostupu do finále, které bude u favorizovaných Švédů určitě ještě převládat,“ myslí si expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Rozhovor Praha 11:54 5. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté do 20 let na mistrovství světa zabojují o bronz | Foto: MATHIAS BERGELD/ BILDBYRĹN | Zdroj: Profimedia

Jak se vám líbil semifinálový zápas českých juniorů proti Američanům?

Hráči Ameriky potvrdili roli favorita. Škoda, že za stavu 1:2 z pohledu českého týmu neproměnil Adam Jecho obrovskou šanci a vychytal ho brankář Augustine. Gól na 2:2 mohl výrazně Američany znervóznit, ale ten skvělý zákrok udržel soupeře v klidu.

Češi se musí po prohře rychle oklepat, protože už ve 21.30 nastoupí v zápase o bronz proti Švédsku. Co by mohlo souboj proti Seveřanům naklonit na českou stranu?

Mohlo by pomoci, že Švédsko jako vítěz základní skupiny bylo jasným aspirantem na postup do finále. I proti Finsku v semifinále byli favoritem. Jejich zklamání z nepostupu do finále by čeští kluci mohli využít. Kluci si musí říct, že Amerika byla lepší, ale že o bronz zabojují naplno.

Jak náročné je nabrat síly na další zápas, který začíná velmi brzy po prohraném semifinále. Měl jste nějakou fintu, jak dobře usnout po náročném utkání?

Je to problém a je to individuální. Když bylo nutné si jít rychle lehnout, tak si šlo od doktora třeba vzít půl nebo celý prášek na spaní. Někdy obcházel i lékař pokoj po pokoji a ptal se, zda někdo nechce prášek. Hráči jsou na to zvyklí, hrají v emocích a dva zápasy za sebou pro ně není problém. Každý to řeší individuálně.

Mají čeští junioři šanci na zisk bronzu a kdo se stane mistrem světa?

Našim klukům přeji, aby vybojovali medaili. Zatím odehráli mistrovství světa skvěle a je na čase oplatit Švédům porážku ze základní skupiny. S ohledem na finále si myslím, že Finové už dosáhli vrcholu, když přešli přes Švédsko. Američany ale táhnou silné individuality a když potvrdí i dobrou taktickou přípravu, tak finále vyhrají.

V extralize se na dno tabulky propadl Liberec. Překvapuje vás, že se Bílí Tygři stále nemohou nastartovat?

Už od začátku sezony jsou v těžké situaci. Mají problém, že se jim už před startem sezony zranilo hodně klíčových hráčů. Jde o Radima Šimka, Tomáše Filippiho a Michala Bulíře. Dávají málo gólů a hodně se na ně natrápí. Doplácejí na špatnou produktivitu. Jedná se o druhý nejslabší tým, co se týče vstřelených gólů. Nedaří se jim doma, ani venku. Ve vzduchu visí i změna trenéra. Kouč ale na ledě není. Vše to musí odmakat hráči.