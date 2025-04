Pastrňákova přihrávka nezabránila desáté prohře Bostonu v řadě, Adam Klapka zaznamenal asistenci

David Pastrňák asistoval v NHL u jediné branky hokejistů Bostonu při prohře 1:4 v Montrealu. Adam Klapka pomohl přihrávkou k výhře Calgary 4:1 nad Anaheimem. V dresu poražených nastoupil od třetí třetiny Lukáš Dostál a pustil jeden gól z osmi střel. Montreal (Kanada) 8:07 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák při souboji s brankářem Montrealu | Zdroj: Reuters

Další český brankář Karel Vejmelka inkasoval třikrát z 18 střel při prohře Utahu 2:4 s Los Angeles. Colorado i bez Martina Nečase zvítězilo na ledě Columbusu 7:3.

Montreal zúročil v prostřední třetině ze střelecké převahy 17:2 první dva góly zápasu, které dali Christian Dvorak a Cole Caufield. V úvodu posledního dějství zvýšil Brendan Gallagher. Boston vstřelil čestný úspěch v 54. minutě. Pastrňák po pasu Morgana Geekieho nepřehodil u levé tyčky beton Sama Montembeaulta, ale z následné dorážky pohodlně snížil Elias Lindholm. Skóre uzavřel do prázdné branky Nick Suzuki. Boston tak prohrál podesáté v řadě.

Klapka, který nastupuje ve čtvrtém útoku Calgary, si připsal v posledních šesti zápasech čtyři body (2+2). Urostlý útočník se proti Anaheimu obtočil při gólové akci kolem branky a chtěl zasunout puk u pravé tyčky. John Gibson se stihl přemístit, ale puk vyrazil mezi kruhy, odkud se nemýlil Kevin Rooney a zvýšil ve 36. minutě na 3:1.

Střídající Dostál

Do třetí třetiny nahradil Gibsona v brance Anaheimu Dostál. Překonal jej pouze z pravého kruhu Blake Coleman, který potrestal svým druhým gólem v zápase vyloučení Radko Gudase.

Vejmelka, který v předchozích dvou zápasech vychytal výhru, měl u prvního gólu smůlu. Při zákroku do něj vrazil Adrian Kempe, jehož fauloval hráč Utahu Logan Cooley, a Vejmelka skončil v brance i s pukem.

Po vyrovnání rozhodlo Los Angeles o své výhře ve 45. minutě, ve které odskočilo na 3:1. Během 44 sekund vyzráli na českého gólmana Kevina Fiala a Trevor Moore. Při hře bez brankáře zvýšil Drew Doughty a v závěru ještě zkorigoval výsledek Jack McBain.

Nečas narazil o den dříve v Chicagu při obětavém obranném zákroku do Curtise Nazara a zamířil do kabin. Do zápasu se ještě vrátil a dokonce vyrovnávacím gólem jedenáct sekund před koncem zařídil prodloužení. Trenér Avalanche Jared Bednar ale vyjádřil po zápase pochybnost, zda český útočník nastoupí i v Columbusu. Očekával, že může být Nečas ztuhlý.

Hlavním hrdinou Colorada se stal Cale Makar, který ke dvěma přihrávkám přidal i třicátou trefu sezony. Této gólové hranice dosáhl jako devátý obránce v historii NHL a první od ročníku 2008/09.

Výsledky NHL Montreal - Boston 4:1, Ottawa - Tampa Bay 2:1, Columbus - Colorado 3:7, St. Louis - Pittsburgh 5:4 v prodl., Dallas - Nashville 5:1, Utah - Los Angeles 2:4, Calgary - Anaheim 4:1, Vegas - Winnipeg 0:4, San Jose - Edmonton 2:3