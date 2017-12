Čechům se v sobotním programu NHL dařilo. Pastrňák bodoval poosmé v řadě, Simon dvakrát asistoval

Hokejový útočník David Pastrňák bodoval v NHL poosmé v řadě, když dvěma asistencemi přispěl Bostonu k výhře 3:1 nad New Yorkem Islanders. Stejnou bilanci dosáhl ve svém prvním startu této sezony Dominik Simon, který ale podlehl s Pittsburghem Torontu 3:4. Tomáš Hertl se gólem podílel na jasné výhře San Jose 5:0 nad Ottawou. New York 6:53 10. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Bostonu David Pastrňák | Foto: Reuters

Boston vedl až do 57. minuty 2:0 a u obou branek si připsal druhou asistenci Pastrňák, který během své série nasbíral deset bodů za čtyři trefy a šest přihrávek. Islanders překonali Tuukku Raska, který kryl třicet střel a stal se první hvězdou zápasu, až v závěru, ale při následné hře bez brankáře inkasovali potřetí. David Krejčí v utkání nebodoval, ale na několik minut ho Boston v úvodní třetině postrádal, protože českého útočníka zasáhl puk do obličeje a zamířil na ošetřovnu.

Sedlák dal první gól po zranění, Rutta a Kaše asistovali Číst článek

Pittsburgh doháněl od 13. minuty ztrátu 0:3, na které se podílel asistencí i Roman Polák. Simon připravil první branku týmu, když v přečíslení dva na jednoho přihrál skórujícímu Riley Sheahanovi. Třiadvacetiletý odchovanec pražské Sparty se poté do statistik zapsal ještě v 58. minutě u branky Sidney Crosbyho, který po asistenci Simona a chytré přihrávce Krise Letanga snížil do prázdné klece na konečných 3:4.

Hertl zpečetil v 58. minutě svým šestým gólem v sezoně jasnou výhru San Jose. Český útočník se dostal v přesilové hře k dorážce a z mezikruží se trefil přesně do levého horního růžku.

Do NHL se dalo utéct dřív, ale není čeho litovat, vzpomíná centr legendárního útoku Igor Larionov Číst článek

Vladimír Sobotka a Dmitrij Jaškin ze St. Louis se gólově prosadili v Detroitu a pomohli St. Louis k jasnému vítězství 6:1. Sobotka skóroval v 25. minutě, tvrdou střelou pod horní tyč z levého kruhu zvýšil na 2:0 a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Jaškin si v 49. minutě v sólovém nájezdu vychutnal krajana Petra Mrázka a upravil skóre na 5:1. Český gólman se do zápasu zapojil od třetí třetiny za stavu 0:4 a kryl deset střel.

Paval Zacha se po třech zápasech na tribuně vrátil do sestavy New Jersey a blýskl se hezkým křížným pasem, po které mírnil Miles Wood střelou do odkryté branky prohru 2:5 na ledě New Yorku Rangers. Dallasu nestačila asistence Radka Faksy a podlehl doma Vegas 3:5. Naopak Ondřej Palát se podílel přihrávkou na výhře Tampy Bay 4:3 v prodloužení nad Winnipegem.

Výsledky NHL:

Detroit - St. Louis 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Branky: 48. Nielsen - 12. Schwartz, 25. Sobotka, 27. Upshall, 37. Bouwmeester, 49. Jaškin, 60. B. Schenn. Petr Mrázek odchytal za Detroit 20 minut, inkasoval 2 branky z 12 střel a úspěšnost zásahů měl 83,3 procenta. Střely na branku: 29:22. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Sobotka, 3. Bouwmeester (všichni St. Louis).

Boston - NY Islanders 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky: 31. Marchand (Pastrňák), 47. DeBrusk (Pastrňák), 60. Heinen - 57. A. Lee. Střely na branku: 33:31. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. Bergeron, 3. Krug (všichni Boston).

Montreal - Edmonton 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Branky: 34. Galchenyuk, 56. Danault - 12. a 22. Khaira, 8. Cammalleri, 23. Lucic, 43. Klefbom, 44. Auvitu. Střely na branku: 24:40. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Khaira, 2. McDavid, 3. Lucic (všichni Edmonton).

Tampa Bay - Winnipeg 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 19. Gourde, 37. Sergačov (Palát), 49. Kučerov, 61. Point - 2. Copp, 39. Connor, 48. Ehlers. Střely na branku: 28:20. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Point (Tampa Bay), 2. Ehlers (Winnipeg), 3. Sergačov (Tampa Bay).

Florida - Colorado 3:7 (1:1, 1:2, 1:4)

Branky: 20. Ekblad, 25. Malgin, 55. Huberdeau - 11. Rantanen, 32. MacKinnon, 33. Kerfoot, 52. E. Johnson, 54. C. Wilson, 56. Nieto, 58. Söderberg. Střely na branku: 42:30. Diváci: 13.821. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Landeskog (oba Colorado), 3. Huberdeau (Florida).

NY Rangers - New Jersey 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky: 37. a 47. Zuccarello, 7. Vesey, 30. Fast, 52. Hayes - 34. Severson, 47. Wood (Zacha). Střely na branku: 39:28. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello, 2. R. Nash, 3. Fast (všichni NY Rangers).

Pittsburgh - Toronto 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Branky: 35. Sheahan (Simon), 38. Malkin, 58. Crosby (Simon) - 13. a 39. Bozak (na první Polák), 2. C. Brown, 2. J. Van Riemsdyk. Střely na branku: 36:25. Diváci: 18.658. Hvězdy zápasu: 1. Bozak, 2. Marner (oba Toronto), 3. Crosby (Pittsburgh).

Columbus - Arizona 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 1. Anderson. Střely na branku: 34:35. Diváci: 17.785. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Anderson (oba Columbus), 3. Raanta (Arizona).

Dallas - Vegas 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Branky: 15. Pitlick (Faksa), 26. Spezza, 45. Jamie Benn - 13. Tuch, 25. Perron, 27. R. Smith, 29. McNabb, 60. Haula. Střely na branku: 39:39. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. R. Smith (oba Vegas), 3. Spezza (Dallas).

Calgary - Vancouver 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky: 52. a 60. Tkachuk (na druhou Frolík), 19. Brouwer, 59. Bennett - 3. Virtanen, 40. Boeser. Střely na branku: 35:24. Diváci: 18.552. Hvězdy zápasu: 1. Bennett (Calgary), 2. Virtanen (Vancouver), 3. M. Smith (Calgary).

San Jose - Ottawa 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky: 13. Couture, 26. Vlasic, 35. M. Karlsson, 44. Pavelski, 58. Hertl. Střely na branku: 50:25. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Couture, 2. Vlasic, 3. Dell (všichni San Jose).

Los Angeles - Carolina 3:2 v prodl. (0:0, 2:0, 0:2 - 1:0)

Branky: 27. Toffoli, 30. Kopitar, 65. Pearson - 54. V. Rask, 58. E. Lindholm. Střely na branku: 21:34. Diváci: 18.230. Hvězdy utkání: 1. Pearson, 2. Quick (oba Los Angeles), 3. E. Lindholm (Carolina).