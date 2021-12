Každý tam musí nechat víc než sto procent, burcuje obránce Ticháček před duelem proti Finům

Po prohraných zápasech s domácí Kanadou a Německem nastoupí čeští hokejisté na světovém šampionátu do 20 let proti Finsku.

„Nechávali jsme oběma týmům velký prostor, aby si mohly nahrávat v útočném pásmu a tak to i dopadlo. Co se týče koncovky ve druhém zápase proti Německu, tak jsme na tom zapracovali a budeme se snažit, aby to bylo mnohem lepší,“ hodnotí dosavadní působení českého týmu na mistrovství světa obránce Michael Krutil.

Ten si v úvodu turnaje odpykával disciplinární trest z loňského šampionátu, a proto může nastoupit poprvé až ve středu večer proti Finsku.

Ve svých devatenácti letech chce využít zkušenosti z nižší zámořské soutěže AHL, ve které momentálně působí..

„Můžu pomoct svoji fyzickou hrou i rozehrávkou, protože vyloženě tvořím hru,“ vysvětluje český reprezentant.

Třetím soupeřem českého týmu bude v základní skupině Finsko, které zatím vyhrálo oba předchozí zápasy.

Michael Krutil představuje možnou cestu k úspěchu: „Myslím, že na Finy bude platit aktivní a velmi fyzická hra, abychom je dostali pod tlak, aby ztratili sebevědomí a my ho naopak nabyli. Když to vydržíme, tak máme velkou šanci na výhru.“

Týmová spolupráce

Na týmovou spolupráci proti favorizovanému Finsku věří i další z obránců české dvacítky Jiří Ticháček.

„Budeme se snažit hrát naší hru, ukázat, že umíme hrát dobrý hokej. Hrát celých 60 minut, střídání po střídání, každý tam musím nechat víc než sto procent. Musí to z nás být cítit, že to prostě chceme,“ věří Ticháček.

A i osmnáctiletý hráč extraligového Kladna přesně popisuje, co čem je oproti předchozím duelům ještě potřeba zapracovat.

„Víc se tlačit do koncovky a víc hrát jako tým. Nemyslím, že bychom hráli nějak špatně, ale v těch základních věcech musíme být ještě lepší,“ doplňuje Jiří Ticháček, jehož hokejovým vzorem je Marek Židlický, jeden z nejlepších světových obránců své generace.