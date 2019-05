Česká reprezentace na úvod Carlson Hockey Games v Brně podlehla 3:2 Finsku

Čeští hokejisté vstoupili do turnaje Carlson Hockey Games v Brně porážkou s Finskem 2:3. Seveřanům získali do 34. minuty dvoubrankový náskok Sakari Manninen a Petteri Lindbohm, 27 sekund před koncem druhého dějství snížil obránce Filip Hronek. V předposlední minutě zápasu při power play pojistil gólem do prázdné branky vedení Finů opět Manninen, bek Radko Gudas stihl skóre už jen zkorigovat.

Brno 23:34 2. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít