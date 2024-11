Juniorské hokejové reprezentaci se daří i díky zkušenostem z extraligy, potvrzuje trenér i hráči

Ještě před pár lety bylo v extralize jen několik hráčů juniorského věku. Svaz dokonce vymýšlel pravidla, jak je povinně dostat na soupisky extraligových týmů. Dnes tvoří hokejisté nastupující v seniorských soutěžích většinu kádru reprezentačního výběru hráčů do 20 let a nese to úspěchy. Praha 13:10 12. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Augusta | Foto: AFP | Zdroj: Profimedia

Česká hokejová reprezentace má zdá se zdatné následovníky. Juniorský národní tým dokázal vyhrát první dva turnaje sezony, a to i proto, že základ týmu tvoří hráči pravidelně nastupující v extralize dospělých.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte, co říkají trenéři hokejistů do 20 let o jejich zkušenostech z domácí extraligy

„Jednoznačně je to pozitivní a ukazuje se, že ti, co dostávají šanci v extralize, tak se dokážou prosadit na této úrovni,“ říká trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta. Jeho tým hrál v letošní sezoně osm zápasů a prohrál jediný, a to se Švédy v prodloužení.

Tým je složen z hráčů nejen juniorské ligy, ale taky Maxa ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže, a hlavně z extraligy. V posledním utkání proti Finsku nastoupilo 13 hráčů, kteří hrají více či méně minut v extralize dospělých.

„Nechcete, aby tam ti hráči jezdili jako přívěsky a hráli tři minuty. Tihle hráči, co jsme tu měli a byli lídři, tak dostávají přes deset dvanáct minut. Mají nějaké role, trénují na top mužstvech a hrají proti top hráčům a určitá zkušenost tam je,“ vysvětluje Augusta a jeho slova potvrzují i samotní hráči.

„Musím říct, že to pro mě byla obrovská škola jít do seniorského hokeje a jsem za to hrozně rád, že jsem dostal takovou šanci. Je to jedna z věcí, která mi pomáhá v reprezentační kariéře,“ říká gólman Komety a juniorské reprezentace Jan Kavan a svůj postřeh připojuje i obránce Liberce Tomáš Galvas.

„Je to zase jiný hokej reprezentace a extraliga. Teď vím, jak to na repre akcích chodí, v jaké je to rychlosti a hodně mi to pomohlo,“ pochvaluje si Galvas.

A vědí to i hráči

Zajímavé je, že rozdíl mezi hráči, kteří mají zkušenosti z extraligou, a těmi ostatními vidí i samotní juniorští reprezentanti.

„Vždycky je to vidět, ať už na vyspělosti hokejového IQ hráče, nebo i různé detaily, jako je síla střely. Hráči, co už nakoukli do seniorského hokeje, tak mi přijdou vyspělejší, víc silovější a je to určitě znát,“ říká Jan Kavan.

Junioři mají za sebou poslední turnaj před mistrovstvím světa. Z něj pojede na světový šampionát do Kanady 10 až 12 hokejistů, které doplní hráči ze zámořských soutěží. První zápas mistrovství svět čeká české juniory 26. prosince proti Švýcarsku.