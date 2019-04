‚Deset, dvanáct litrů ze mě vyteklo.‘ Gólman Jakub Kovář se při zápase se Slovenskem cítil jako v sauně

Zápas musel být náročný i pro kustody. Spotřeba vody byla totiž extrémní. Čeští hokejisté vyhráli v přípravě na Slovensku 3:1. Zimní stadion v Trenčíně ale připomínal spíše saunu. Trenčín 9:40 27. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Jakub Kovář se marně natahuje proti kličce Richarda Pánika při zápasu proti Slovensku v rámci Euro Hockey Challenge | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

I z toho, že přežili všichni ve zdraví, měl radost muž, který je oblečený na stadionu nejvíc. Brankář Jakub Kovář.

„Led byl příšerný, bylo to jako někde na rybníku,“ hodnotí na Radiožurnálu Kovář. A zatímco si fanoušci na stadionu užívali třeba hokejovou verzi známé písně. Český gólman v brankovišti trpěl.

„Já jsem se popravdě na hokej moc nedíval, když jsme přejeli červenou čáru. Měl jsem toho doopravdy plné zuby. Snažil jsem se vždycky rozdýchat, když se od nás odjelo. Jakmile se zadýchám ve třetině, když nás trošku tlačí a potom všichni odjedou a zůstane tam stát teplý těžký vzduch, tak je to příšerné. Navíc v masce se přes bradu špatně dýchá, takže si myslím, že minimálně deset, dvanáct litrů ze mě tentokrát vyteklo,“ popisuje Jakub Kovář.

Na začátku zápasu dokonce na led svítilo částečně slunce, což ale českému brankáři moc nevadilo: „To bylo v první třetině, což bylo taky trošku nepříjemné, ale ne, že by mi vadilo světlo. To teplo bylo naopak hrozné.“

Je pravda, že dost fanoušků bylo na tribunách jen v tričku a kraťasech. Co by za to dal do výstroje navlečený Kovář.

„Vypil jsem minimálně čtyři magnesie během zápasu, snědl dva banány, vypil přibližně šest litrů ionťáků a ledové vody, ale nepomůže vůbec nic. Chtělo by to spíš kyslíkovou masku,“ říká gólman Jakub Kovář, který si připadal spíš, že se připravuje na mistrovství světa v letním a ne ledním hokeji.