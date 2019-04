Když byli na ledě, tak to byl jiný level, chválil kouč Říha Voráčka a Gudase po zápase se Slovenskem

S týmem už jsou skoro týden, ale své hokejové umění v zápase mohli ukázat poprvé. Národní tým vyhrál i druhý přípravný zápas na Slovensku. A teď už i v sestavě s posilami z Philadelphie. Reprezentační dres oblékli Radko Gudas a Jakub Voráček. Nitra 11:31 28. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Voráček a Radko Gudas v dresu národního týmu na šampionátu v roce 2017 | Foto: Grigory Dukor | Zdroj: Reuters

„Zapotil jsem se. Nebudu lhát, měl jsem toho plné zuby,“ přiznává Jakub Voráček, který k poslednímu zápasu nastoupil za Philadelphii před třemi týdny. „Z ofenzivního hlediska to pro mě nebyl úplně nejlepší zápas, což se dalo čekat. Po druhé třetině to bylo trošičku lepší, začal jsem už trošku lépe cítit ruce,“ dodává Voráček.

Jeho i výkon obránce Gudase hodnotí velmi pozitivně trenér Miloš Říha: „Bylo to vidět. Když byli na ledě, tak to byl jiný level, jiný hokej. Byla tam hlava, hokejovost, bylo tam všechno.“

Voráček nastoupil s kapitánským céčkem na dresu a je pravda, že v současné chvíli nemá národní tým výraznější postavu, než právě Voráčka, který tým vedl jako kapitán na mistrovství světa v Praze v roce 2015 a pak ještě jednou. Podle Říhy ale není důležité písmeno na dresu, ale Voráčkova přítomnost a jeho role lídra týmu.

„Ona už se vytvořila hned, jak přišel. Měl by být kapitánem mužstva, mluvčím mužstva. Říká si o to na ledě i v kabině. Takže právě Voráček by měl být lídrem týmu,“ říká trenér Říha a radost z toho, že už do zápasu naskočily dvě posily z Philadelhie má i brankář Patrik Bartošák, který vychytal čisté konto. Jemu z brankoviště je samozřejmě bližší hodnotit přínos Gudase.

„Jde cítit, že má zkušenosti. Má obrovský přehled, a když se dostane na puk, tak nezmatkuje, počká si a vyveze ho. A je to kdykoliv, kdy se dotkne puku nebo když je nějaká ošemetná situace a lidi na něj spoléhají, tak nezklame. Je vidět, že tam kde hraje, hraje z nějakého důvodu. Klobouk dolů před tím, jak přišel a zvykl si na široké kluziště,“ vysmekl šestadvacetiletý gólman poklonu zkušenému obránci.

Hokejová reprezentace se sejde znovu po víkendu a to v Brně. A aktuální zprávy ze Slovenska jsou i takové, že pro šampionát nemůže národní tým počítat s Tomášem Noskem z Las Vegas. V klubu NHL neprošel zdravotní prohlídkou. Trenér Říha mluvil i s Tomášem Plekancem a ten odmítl.