Začíná Euro Hockey Tour v Brně. Poslední turnaj před MS a také poslední možnost vybojovat místo v sestavě

Žádná klidná příprava na světový šampionát, ale tvrdý boj o místo v kádru. Tak si představuje trenér hokejové reprezentace Miloš Říha České hokejové hry, do kterých jeho tým vstoupí čtvrtečním duelem s Finskem. Na turnaj v Brně pozval víc než třicítku hráčů, do Bratislavy na mistrovství světa jich může jet maximálně dvacet pět. Jistou nominaci tak nemají ani hokejisté nastupující v zámořské NHL. Brno 15:56 2. května 2019

„Bylo řečeno, že nikdo nemá nic jistého, a tak to asi má být. Je to jenom dobře, že si o to budeme moci zahrát tady v Brně,“ říká hokejový útočník Calgary Flames Michael Frolík, který nemá v týmu pro mistrovství světa jisté místo ani přesto, že v letošní sezoně NHL nasbíral solidních 34 bodů.

To Dmitrij Jaškin má za sebou výrazně horší ročník, po přestupu do Washingtonu se neprosadil natrvalo do sestavy. „Washington měl docela nabitý tým. Bylo poměrně těžké se prosadit a nějak to tak dopadlo, že jsem moc nehrál. Myslím si ale, že teď už to nemá smysl řešit. Hrozně jsem se těšil sem a doufám, že to vyjde, dostanu se do týmu a užiji si to stejně jako minulý rok,“ věří v místo v národním týmu pro světový šampionát Jaškin.

Generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd předpokládá, že Jaškin bude po nepovedené sezoně správně nažhavený ukázat, že hokej stále umí. A šestadvacetiletý útočník jeho slova potvrzuje: „Nabrusleno už mám hodně za ty tři měsíce a zlosti a odhodlání mám v sobě dost, takže myslím, že přesně sedí, co Petr Nedvěd řekl.“

Ze slov hokejistů hrajících NHL není znát uraženost z toho, že jim trenér Miloš Říha nezaručuje místo v sestavě. Další útočník Dominik Simon z týmu Pittsburghu Penguins touží hlavně po nominaci, roli v týmu si nevybírá.

„Budu se snažit hrát co umím, abych co nejvíce pomohl týmu k vítězství. Uvidíme, jak se budu trenérům líbit, kam by mě chtěli zařadit a kam bych se jim hodil. Samozřejmě mám nějaké preferované role, ale kvůli nároďáku se rád přizpůsobím,“ říká Simon.

Do turnaje v Brně vstoupí čeští hokejisté v půl šesté podvečer večer proti Finům. Ale soupeře budou mít tentokrát svým způsobem i ve vlastním týmu.

A ještě připomeňme, že od 10. května začne také speciální vysílání Českého rozhlasu k hokejovému mistrovství světa na stanici Radiožurnál Sport.