Národní tým se sžívá s finským trenérem Jalonenem. ‚Snaží se nám vše uzpůsobit,‘ pochvaluje si Klapka

Kari Jalonen má za sebou první část herní přípravy před hokejovým světovým šampionátem. S národním týmem dokázal finský trenér vyhrát dva zápasy, ale taky navázat vztahy s jednotlivými hráči.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí český hokejisté nového trenéra Kariho Jalonena

„Určitě můžeme být spokojeni, protože nebylo moc času na to se sehrát a vypilovat každý detail, ale na to, že jsme byli spolu pár dní, tak už to mělo nějakou tvář. Věřím, že když ještě potrénujeme, tak už to bude čím dál tím lepší,“ věří obránce Jan Ščotka, který odehrál oba zápasy s Rakouskem v roli kapitána.

Jalonen vede všechny tréninky osobně. Jsou časově kratší, než u jeho předchůdců, ale intenzivnější. Z tréninků i ze zápasů s Rakouskem získal první informace o jednotlivých hráčích.

„Nerad bych mluvil o jednotlivých jménech po těch dvou utkáních, ale je tu rozhodně spousta pozitiv. Každý z těch hráčů byl pro mě nový a já už teď o nich vím něco víc. A budu vědět zase více s každým dalším zápasem. Příští týden nás čeká další týden přípravy a my musíme stejným způsobem pokračovat i dál,“ popisuje trenér.

Herní systém

Jedno jméno ale přeci jen v hodnoceních jednotlivých zápasů zmínil, a to Matěje Blümela. Jednadvacetiletý útočník i pod novým koučem ukazuje svůj talent.

Čeští hokejisté v prvním zápase pod trenérem Jalonenem zvítězili, Rakousko v přípravě porazili 5:1 Číst článek

„Fakt musím zaklepat, že se mi hraje v reprezentaci dobře a je jedno, jestli to byl minulý kouč, nebo ten nynější. Vyhovuje mi ten systém, protože každý víme, co hrát,“ vysvětluje Blümel.

Postupně budou nominování i další hráči, kteří byli v národním týmu i před Karim Jalonenem.

Už na dalším srazu přibydou třeba obránci Klok s Jeřábkem nebo útočník Smejkal. Ani oni ale nemusí mít obavy z toho, že je čeká dril pod přísným a náročným trenérem.

Právě tahle pověst totiž Jalonena předcházela. „Pan Jalonen je úplně v pohodě, snaží se s námi se všema komunikovat. Snaží se nám vše uzpůsobit, tak aby nám to vyhovovalo a občas prohodí i nějaký vtípeček, takže je super, že je tady,“ pochvaluje si útočník Adam Klapka Kariho Jalonena i po lidské stránce.