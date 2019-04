Kdybych nebyl nervózní, bylo by něco špatně, říká Marek Langhamer ke své premiéře v národním dresu

Hokejová reprezentace vstoupila ve středu do přípravy na květnové mistrovství světa výhrou, když Rakušany porazila ve Znojmě 3:1. Výrazně k tomu přispěli i dva debutanti - útočník Tomáš Fořt vstřelil gól a přidal asistenci, brankáře Marka Langhamera překonali soupeři až v závěru duelu. Přitom pro oba nešlo podle jejich slov o úplně ideální zápas. Znojmo 17:01 11. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Marek Langhamer zasahuje během přípravného zápasu proti Rakousku v rámci turnaje Euro Hockey Challenge | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

„Nervózní? Spíš jsem nevěděl, co čekat. Netušil jsem, jakou to bude mít úroveň, jak oni přijedou, kolik bude lidí… Odpoledne jsem z toho nezabral,“ popisoval útočník hokejové reprezentace Tomáš Fořt.

Hráč extraligového Zlína přitom nakonec k výhře nad Rakouskem 3:1 pomohl dvěma body. A to se na ledě necítil podle svých představ: „Měsíc jsem nehrál zápas, takže to bylo, jako když hrajete první přípravné utkání, tak nějak jsem se cítil. Udělal jsem dvě, tři rovinky a už jsem cítil, jak mi tuhnou nohy, že jsem nebyl v zápasovém rytmu. Po druhé třetině to už ale bylo dobré.“

Se zápasovým rytmem měl problém i další debutant, brankář Marek Langhamer. První střelu na něj totiž Rakušané vyslali až ve 25. minutě.

„Je to dlouho. I s přestávkou před druhou třetinou to je hodina bez střely, hodina koukání. Měl jsem v hlavě hodně myšlenek, ale snažil jsem se to korigovat, abych zůstal v zápase,“ říkal čtyřiadvacetiletý gólman, který před reprezentační premiérou nervozitu cítil. „Trošku jo, ale myslím, že já to bez toho neumím, a kdybych nebyl nervózní, tak by bylo něco špatně.“

Druhý reprezentační start si můžou oba hokejisté připsat v sobotu, kdy Čechy v Linci čeká odvetný souboj s Rakušany.