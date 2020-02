11letý Honza se bál, že si kvůli leukémii už hokej nezahraje. Vyléčil se a trénoval s nároďákem

Odmala trávil skoro celý volný čas hokejem, před třemi lety ale Honzík Jakeš onemocněl akutní leukémií. Překonal ji, na brusle se vrátil a dnes si splnil sen a zatrénoval si s národním týmem. Nejdřív ale Honzík dostal dres od generálního manažera národního týmu Petra Nedvěda

„Těšili jsme se, tak se na něj podíváme jak mu to jde na ledě. Říkal, že je to spíše střelec, tak uvidíme jak se mu bude dařit,“ vyprávěl Petr Nedvěd.

Reprezentanti svoji novou posilu přivítali boucháním hokejkami o led a nástup svého syna Honzíka sledovala i maminka, která Radiožurnálu popsala, co se jí honilo hlavou.

„S velkou nostalgií si vzpomínám na ty první okamžiky, když nám řekli diagnózu a v Motole ho položili na lůžko. Bál se, že už neuvidí kluky z kabiny a že bude muset dopisovat hodně ve škole. Teď vidím, že ve škole nedopisuje, má samé jedničky a tady je v takovém týmu. Je to bomba.“

Překonal gólmana Frodla

Honzník si pak vyzkoušel i trestné střílení proti brankáři národního týmu Dominiku Frodlovi a po úspěšném provedení mohl slavit gól.

„Super, bylo to fakt dobrý,“ zhodnotil trénink pod vedením kouče Miloše Říhy. A na dotaz, jaký to byl pocit překonat reprezentačního brankáře Dominika Frodla odpověděl bez váhání. „Bylo to lehký.“

Kéž by takové byly i další překážky, které malého hokejistu Jana Jakeše potkají.