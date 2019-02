Čeští hokejisté vyhráli i druhé utkání Švédských her, Finy porazili 3:1

Čeští hokejisté vyhráli i své druhé utkání na Švédských hokejových hrách, když porazili Finy 3:1 po trefách Petra Holíka, Hynka Zohorny a Jiřího Sekáče. Díky dvěma výhram nyní útočí svěřenci Miloše Říhy na celkové vítězství na tomto podniku Euro Hockey Tour. Stockholm 14:28 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kovář pomohl porazit Švédy hattrickem | Foto: Fredrik Sandberg | Zdroj: Reuters

V sestavě národního týmu proběhlo několik změn. Šanci dostal poprvé v seniorské reprezentaci útočník Radek Koblížek, který nahradil v bratrské formaci Zohornů Radima. I v brankovišti došlo k výměně. Šimona Hrubce nahradil Roman Will, jak už trenéři avizovali dopředu.

V úvodních minutách se dostali Finové do několika nebezpečných šancí a bezbrankový stav držel Češi jen díky dobře chytajícímu Willovi. V 16. minutě zkoušel svůj důraz v brankovišti Roman Horák, ale puk za záda Rasmuse Tirronena procpat nedokázal.

Až v polovině druhé třetiny padla ve stockholmské hale první branka. Roman Holík s Jiřím Sekáčem správně vystihli finskou rozehrávku a druhý jmenovaný zvládl přesně zakončit.

Čtyři minuty poté museli čelit čeští hokejisté přesilové hře, kterou ale dokázaly využít. Při rychlém protiútoku Tomáš Zohorna nahrál přesně svému bratrovi Hynkovi a při jeho trefě už se nezvládl Tirronen vrátit na druhou stranu své branky.

První přesilovku ve třetí části přinesla českému týmu třetí branku, když byl za podražení vyloučen Mikael Ruohomaa. Patnáct vteřin před jeho návratem z trestné lavice napřáhl od modré čáry Jiří Sekáč a trefil se přesně na rameno finského brankáře.

Finové se nakonec dočkali také branky, po vyloučení Romana Horáka snižoval Niklas Friman. Osm minut před koncem ale přišlo citelné oslabení pro český tým. Jan Kovář tvrdě fauloval u mantinelu jednoho z Finů a rozhodčí to posoudili jako zákrok, který pět minut plus do konce utkání.

Nakonec oslabení neznamenalo větší komplikace pro český výběr. Národní tým tak slaví druhé vítězství na Švédských hrách a útočí na celkový triumf. Naposledy vyhrála reprezentace některý podnik Euro Hockey Tour, kdy ovládla Carlson Hockey Games v Pardubicích.