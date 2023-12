Někdy je hokej takový, těší bratry Kovarčíkovi před společnou premiérou v dresu národního týmu

Hokejová reprezentace ve čtvrtek rozehraje Švýcarské hry domácím zápasem proti Finsku. V zaplněné O2 aréně čeká české reprezentanty i trenéra hned několik premiér. Třeba bratři Ondřej a Michal Kovařčíkové si poprvé zahrají za reprezentaci spolu. Praha 9:22 14. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bratři v národním týmu. Ondřej a Michal Kovarčíkovi | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

Několik premiér zažijí večer čeští hokejisti v zápase proti Finsku. Poprvé bude Radim Rulík trénovat tým v O2 aréně, poprvé je v nominaci brankář Josef Kořenář.

„Někdy je hokej takový, že se to může takto sejít. Věděli jsme, že když budeme podávat výkony, tak se tam třeba objevíme,“ říká Michal Kovařčík.

Společně s bratrem Ondřejem hrají v jednom týmu ve Finsku. Za národní tým mají dohromady 14 startů, ale ani jednou to nevyšlo tak, že by si zahráli v jednom utkání. Teď mají od trenérů slíbeno, že premiéry se dočkají a navíc to bude v plné O2 aréně.

Tu zná jako domácí sparťanský brankář Josef Kořenář, pro kterého to bude - až už na lavičce nebo v brankovišti - premiéra v dospělé reprezentaci.

Naposledy byl v juniorské nominaci před pěti lety. „Hned po prvním dni jsem si oživoval vzpomínky z mládežnických reprezentací. Je to impuls do hokejového života, protože vypadnout z klubového zázemí a vidět jiné lidi je fajn,“ říká Kořenář.

Trenérovo poprvé

I pro Radima Rulíka to bude v něčem poprvé. O2 arénu zná Rulík z pozice hostujícího kouče z extraligy, národní tým už trochu zná po úvodním turnaji sezony - Karjala Cupu. Ale dohromady je to poprvé, co bude trénovat národní tým před domácím publikem.

Co může očekávat od fanoušků, nechce s úsměvem na rtech odhadovat. „To úplně nevím, ale dovedu si představit, jak to asi bude vypadat v květnu,“ naráží Rulík na mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce v Česku.

Národní tým rozehraje Švýcarské hry proti Finsku v 18 hodin. Na další dvě utkání odletí reprezentace do Curychu.