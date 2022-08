Mládežnický hokej udělal podle trenéra Mlejnka velký pokrok. Hráči mohou mít lepší pozici v kempech NHL

Ještě zdaleka není vyhráno, ale český hokej může po květnovém bronzu dospělých na mistrovství světa těšit i zlepšující se výkony mládežnických reprezentací. Čekání na medaili je sice u juniorů hodně dlouhé, ale ve špičkovém mezinárodním hokeji se o nich ví. Praha 17:16 22. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Jiříček je jednou z očekávaných budoucích opor seniorské reprezentace | Foto: Jason Franson | Zdroj: ČTK / AP

„Musím říct, že vidím pokrok v tom, že oproti kategoriím, které jsem v minulosti vedl, bylo v našem týmu dvanáct draftovaných hráčů,“ říká bývalý trenér české dvacítky Karel Mlejnek, který byl s týmem na šampionátu na přelomu roku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenér Karel Mlejnek věří, že český mládežnický hokej je opět na vzestupu

Turnaj ale tehdy organizátoři přerušili a odložili na léto, kde už je na střídačce Mlejnkův nástupce Rulík. I tak ale má bývalý kouč k českým juniorům samozřejmě stále co říct.

Postup do semifinále lze jistě považovat za úspěch, ale nutno dodat, že na turnaji vyhrál český tým jen dva zápasy. Ten první ve skupině a pak čtvrtfinále se Spojenými státy.

A tak bude možná lepší než plácání se po ramenou za 4. místo, doufat v to, že český hokej má novou generaci, která časem nahradí v NHL hráče jako jsou Voráček, Hertl nebo Palát.

„Vůbec to nechci shazovat. I při neúčasti ruského týmu věřím, že můžeme minimálně zopakovat tyto výkony a přejít přes čtvrtfinále, tak jak se to povedlo v předchozích dnech,“ říká Mlejnek.

Někdy jsou prohry, kdy odevzdáte maximum a stejně to nestačí, litoval Gut prohraného boje o bronz Číst článek

Jména, který by se v budoucnu mohla stát oporami seniorského národního týmu jsou zejména obránci David Jiříček, Tomáš Hamara, David Špaček a také útočníci Jiří Kulich s Matyášem Šapovalivem.

Kromě české dvacítky se ukázala také reprezentace do 18 let na prestižním turnaji Hlinka - Gretzky Cup. Tihle mladící jako třeba brněnský Eduard Šalé mají ještě chvíli času, ti z české dvacítky ale už mají věk na to se zkoušet prosadit v klubech NHL.

„Ve finále si to kluci stejně budou muset uhrát z kempu. Nicméně tím, že tento turnaj je v srpnu a kempy NHL začínají za měsíc, tak je poslední dojem velmi důležitý. Když budou pokračovat v těchto výkonech, budou do kempů NHL vstupovat v malinko lepší pozici. Musí si to ale uhrát a konkurence je obrovská,“ říká hokejový agent Michal Sivek, který byl jako hráč u posledních dvou zlatých českých medailí juniorské reprezentace v letech 2000 a 2001.