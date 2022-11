Na trénink není čas, něco ale změnit musím, říká kouč Jalonen. Čeští hokejisté se přesouvají do Finska

Půl roku po bronzovém mistrovství světa bude znovu hrát trenér Kari Jalonem s českou hokejovou reprezentací ve své rodné zemi - ve Finsku. Národní tým se tam přesouvá k dalším zápasům prvního turnaje nové sezóny poháru Karjaly. Na úvod prohrál v doma se Švédskem 1:4 a Jalonen ví, že na trénink příliš času není. České Budějovice 16:35 11. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kari Jalonen a jeho asistent Martin Erat na lavičce českých hokejistů | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Zápas v Českých Budějovicích mohl mít kvůli díře v ledu ještě větší pachuť

„Tím, že jsme prohrávali 0:2, tak ta nejpravděpodobnější varianta je, že by výsledek v případě ukončení zůstal stejný, i když to úplně říct nemohu. Nikdo z nás takovou situaci v kariéře nezažil, pouze trenér před několika lety. Není to úplně běžná situace,“ řekl Radiožurnálu manažer hokejové reprezentace Milan Hnilička o dlouhém přerušení kvůli díře v ledu.

Vše ale dopadlo, jak mělo - tedy v tom ohledu, že se rozhodovalo na ledě a ne v kanceláři. A tak se může Jalonen se svojí partou znovu těšit na další utkání národního týmu - tentokrát v jeho rodné zemi.

„Popravdě nemáme moc času na trénink. Třeba k přesilovkám jsme se dostali za ten necelý týden na ledě tak možná dvakrát. Nejsou to ale zdaleka jen početní výhody. Teď vlastně budeme trénovat rovnou naostro - při zápasech,“ řekl novinářům Jalonen.

Ve finském Turku nastoupí Češi v sobotu proti domácím a v neděli se pak utkají se Švýcary, kteří v evropské sérii turnajů vystřídali Rusko. Sezona je zatím na začátku, na společný trénink bylo jen pár dní a do toho je tu poměrně neúprosný kalendář.

Tři zápasy ve čtyřech dnech - k tomu přesun z Českých Budějovic na jih Finska.

„Je dost věcí, které musím změnit. Teď je ještě poměrně brzy na nějaký větší rozbor, ale mám takový pocit, že nám zatím trochu chybí pohyb, rychlejší přihrávky a s tím souvisí to, že nám pak soupeř bere puk z hokejky. Tak jednoduché to je,“ myslí si Jalonen.

„Máme pět útoků. Ti, co nehráli první zápas, si ve Finsku určitě zahrají,“ dodává.

Národní tým nastoupí v Turku proti domácím v sobotu v 15.30, turnaj pak zakončí v neděli zápasem se Švýcary, který začne v 11.30. Další turnaj Euro Hockey Tour je pak na programu týden před Vánoci ve Švýcarsku.