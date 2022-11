Čeští hokejisté vstoupí do nové sezony, proti Švédům je požene zaplněná hala v Českých Budějovicích

Čeští hokejisté vstoupí do nové reprezentační sezony. Stejně jako na prahu té minulé, kterou pod vedením finského kouče Kariho Jalonena završili ziskem bronzu na mistrovství světa, bude jejich prvním soupeřem v úvodu turnaje Karjala i celé série Euro Hockey Tour Švédsko. České Budějovice 11:05 10. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči hokejové reprezentace na tréninku | Foto: Václav Pacner | Zdroj: ČTK

V českém týmu jsou hned čtyři hráči, kteří měří méně než 175 centimetrů, V roli asistenta trenéra jim velí více než 190centimetrový obr Libor Zábranský.

„V NHL i celosvětově se hokej strašně zrychlil. V době, kdy jsem hrál já, se historicky hledali beci, co mají 190 centimetrů a 100 kilogramů. Dneska je to naopak hodně, takže bych nehledal žádný deficit v tom, že kluci jsou menší postavy. Spíše naopak, jak jsou hbití a rychlí, daleko hůře se brání,“ usmívá se Zábranský.

To do puntíku splňuje třeba Petr Kodýtek z Plzně, který měří pouhých 168 centimetrů. Chytat by ho Zábranský podle svých slov nechtěl.

„Fantasticky plní pokyny, hodně bruslí a je agresivní. Po hráčích chceme enormní agresivitu, bruslení a dodržování taktických pokynů a všeho, na čem jsme pracovali v tréninku. Věřím, že budeme úspěšní. Z týmu mám zatím výborný pocit, z kluků je cítit obrovská chuť,“ uvedl asistent trenéra Libor Zábranský.

Fakt, že zápas Karjala Cupu se bude hrát v Českých Budějovicích, kde působí v hokejové extralize Motor, asistent trenéra přivítal. V českobudějovickém dresu totiž prožil dva roky své kariéry.

„Tenhle klub i město jsou mojí srdcovou záležitostí, odtud jsem se dostal do velkého hokeje. Strašně mi tady pomohli, takže to možná vnímám ještě trochu jinak než ostatní kluci. Budějovice jsou hokejové město, věřím, že bude vyprodáno,“ řekl.

To předpokládají i pořadatelé, podle nich bude více než šestitisícová celková kapacita Budvar arény naplněna.

„Svaz se snaží dávat zápasy tam, kde fanoušci chodí, bere to velmi v potaz. České Budějovice jsou v tomto směru na topu,“ říká marketingový ředitel Motoru Tomáš Kučera a připomíná i první reprezentační zápas, který hokejisté v jihočeském městě odehráli před 73 roky.

„Nebyl jsem u toho, ale vzpomenu si. Bylo to v roce 1949 na tehdy ještě takřka novém zimním stadionu. Čechoslováci hráli s Rakušáky a sejmuli je 17:2,“ usmívá se Kučera.

Proti Švédsku se Češi na úvod sezony určitě spokojí i s nižší výhrou. Zápas začíná od 18.30 a Radiožurnál Sport z něj nabídne přímý přenos.

V pátek se hokejisté přesunou do Turku, kde v sobotu nastoupí proti domácímu Finsku. V neděli je čeká Švýcarsko, které kvůli invazi Ruska na Ukrajinu nahradilo v turnaji sbornou.