Vysoká výhra, ale i zranění hráči. ‚Amatérští rozhodčí,‘ stěžoval si Jalonen po zápase s Rakouskem

Jednoznačné vítězství 6:0, jasná herní převaha, premiérová reprezentační nula brankáře Marka Langhamera. Takto lze shrnout přípravné utkání ve Vídni, ve kterém čeští hokejisté porazili domácí Rakušany. Radost ale kazí to, že utkáni nedohráli kvůli zraněním obránce David Jiříček a útočník Roman Červenka. Vídeň 12:03 28. dubna 2023

Jiříček odstoupil s blíž nespecifikovaným zraněním po první třetině, Červenka opustil led se zakrváceným obličejem na konci druhé třetiny, když ho na mantinel narazil domácí obránce Nickl. Dostal jen dvě minuty, což vedlo i k tomu, že se čeští hokejisté opozdili při nástupu do třetí třetiny.

„Amatérští rozhodčí, a to říkám hezky. Nelíbilo se mi, jak reagovali na tu situaci s Červusem. Měl by to být trest na pět minut a do konce utkání, protože to bylo vražení zezadu. Mluvil jsem s nimi o tom tady v koridoru. A nechtěli jsme pak na led,“ řekl Jalonen.

Blíž komentovat zdravotní stav hráčů, kteří nedohráli utkání, zatím nechtěl. Šlo podle něj o jediný kaz na jinak podařeném utkání.

„Hlavní je, jak hrajeme my. Nedíváme se na soupeřovu sestavu ani na nic podobného. Líbí se mi jak kluci trénují a přenáší to na led,“ pochvaloval si.

„Bylo tam hodně pozitivních věcí. Mluvil jsem o tom, že potřebujeme čtyři lajny. Všechny si vytvářely šance a také hrály dobře do defenzivy. Všichni výborně pracovali a hráli pospolu. Měl jsem pocit, že hráči od začátku zápasu po ledě létali. Měli výborné nohy, hodně bruslili. Líbilo se mi, jak jsme hráli v pěti dopředu i dozadu,“ vyjmenovával kouč plusy ze zápasu s Rakouskem.

Za reprezentaci ve Vídni naskočilo několik hráčů, kteří se připojili tento týden. Třeba podle útočníka Martina Kauta bylo důležité si zahrát i takto jednoznačný duel.

„Jsem rád za každé utkání, i když je to Rakousko, je to jedno. Každý zápas musíte hrát na sto procent, abyste se dostali do formy. Čím více jich odehraji, tím se budu cítit líp. Pro mě to byl návrat po pěti letech zpátky v nároďáku a užíval jsem si to. Ale určitě je pár věcí, na které se musíme zaměřit a dopilovat to před mistrovstvím světa,“ řekl Kaut.

Další zápas může útočník San Jose přidat v sobotu, to čeští hokejisté opět nastoupí proti Rakousku – tentokrát doma v Brně.