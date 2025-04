České hokejistky? Adeptky na bronz. Mohou ale potrápit i největší favority, říká kanadský novinář

Pozornost hokejových fanoušků i expertů se upíná k mistrovství světa žen, které začíná už ve středu v Českých Budějovicích. Kanadský sportovní novinář Kyle Cushman se v rozhovoru pro iROZHLAS.cz rozpovídal o české reprezentaci, kterou vede jeho krajanka Carla MacLeodová, nebo také o hvězdách, které se vyplatí sledovat. A jsou podle něj týmy USA a Kanady opravdu jasnými favority na zisk titulu, nebo do boje o zlato může promluvit i někdo další? Rozhovor České Budějovice 19:26 8. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trénink českých hokejistek před zahájením domácího mistrovství světa, 4. dubna 2025, České Budějovice | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Už ve středu začíná v Českých Budějovicích hokejové mistrovství světa žen. Kdo jsou podle vás favorité na zisk titulu?

Je potřeba říct, že určitě půjde o velmi zajímavý šampionát. Hodně otazníků visí nad obhájkyněmi titulu z Kanady. Ale ačkoli se potýkají se zraněními a absencemi, stále je řadím mezi absolutní favority.

Nicméně podle mě dojde na velmi těsný souboj se Spojenými státy. Klíčovou roli by mohl sehrát zdravotní stav kanadské brankářky Ann-Renée Desbiensové, protože její potenciální náhradnice nemají tolik mezinárodních zkušeností. Naproti tomu tým USA je poměrně mladý a získává každým rokem nové zkušenosti. Určitě půjde o napínavý souboj, ve kterém bude hrát roli mnoho faktorů.

Bylo by překvapením, pokud by se do boje o zlato dostaly jiné týmy než USA a Kanada?

Ano, ale rozhodně to není nemožné. Viděli jsme to už v minulosti. Vzpomínám si například na mistrovství světa z roku 2019. Finsko se na domácí půdě dostalo do finále, ale nakonec po kontroverzním momentu, kdy došlo k odvolání (v tu chvíli zdánlivě vítězného) gólu v prodloužení, podlehlo Spojeným státům.

A třeba dva roky zpátky Švédsko málem porazilo Kanadu ve čtvrtfinále. Další týmy ze širší světové špičky se zvedají a dávají Kanadě i Americe zabrat. Takže ačkoli by bylo překvapivé, kdyby Kanada nebo Amerika finále nehrály, rozhodně není nemožné, aby se o zlato utkaly třeba i týmy jako Finsko, Česko nebo kdokoli jiný ze světové špičky.

Co obecně čekáte od tohoto mistrovství světa?

Myslím, že nás čeká hodně vzrušující turnaj. Během posledních dvou let nastává pozitivní moment ženského hokeje a toto mistrovství světa se zdá být ještě větší než všechny dosavadní. Na důležitosti mu přidává také fakt, že se jedná o poslední velkou mezinárodní akci před olympijskými hrami, které se konají příští rok. Hráčky budou muset předvést maximální výkony, mistrovství světa je pro ně letos ta největší akce, takže budeme určitě sledovat fantastické zápasy.

Útočnice v obraně a české eso

Kdo jsou podle vás největší hvězdy, které se na šampionátu v Česku představí?

Začnu jedním zajímavým příběhem. Určitě bych se zaměřil na Američanku Lailu Edwardsovou, která na loňském světovém šampionátu patřila k nejlepším střelkyním a byla dokonce vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje.

Letos zažívá skvělou sezonu ve Wisconsinu, byla nominována na cenu pro nejlepší hráčku univerzitní NCAA. A ačkoli se jedná o útočnici, v národním týmu hraje v obraně. Spojené státy sice mají mnoho kvalitních útočnic, naproti tomu ale nemají tak silnou obranu. A tak tam zkouší právě tuto vysokou pravačku, která je osvědčenou střelkyní.

Z týmu USA bych také upozornil na další mladou hráčku Kirsten Simmsovou. Neuvěřitelný ofenzivní talent, podle mě bude patřit k nejvytíženějším hráčkám USA na turnaji. A poté jsou to samozřejmě známé hvězdy jako Taylor Heiseová nebo Hilary Knightová, které patří k oporám amerického týmu.

Co se týče Kanady, nejde nezmínit kapitánku Marii-Philipu Poulinovou. Letos zažívá v PWHL (Professional Women’s Hockey League) neskutečnou sezonu, vede tabulku střelců (za 27 zápasů nasbírala sedmnáct gólů, pozn. red.), je jednou z nejžhavějších kandidátek na cenu MVP. Během loňského šampionátu se potýkala se zraněním a nebyla ve stoprocentní formě. Ale letos je zdravá, hraje pravděpodobně nejlepší hokej ve své kariéře a očekávám, že na počínání v PWHL naváže i na mistrovství světa.

Z české reprezentace musím upozornit na Kristýnu Kaltounkovou, která se po několika letech vrátila do národního týmu a může být jednou z nejvýše draftovaných hráček, protože má za sebou skvělé sezony v univerzitním hokeji. Na mezinárodní scéně jsme ji dosud příliš neviděli, takže teď pro ni nastává skvělá příležitost, aby se ukázala. Jak domácím fanouškům, tak i týmům z PWHL, které budou turnaj sledovat.

Co můžete říct o české hokejové reprezentaci?

Moc se těším, co předvede. Trenérka Carla MacLeodová i celý český tým se budou chtít poprvé v historii ukázat před domácími fanoušky (v elitní divizi světového šampionátu, pozn. red.) a myslím, že kolem týmu bude velké „haló“. Navíc na hráčkách je vidět vášeň, zápal a touha bojovat za svůj národní tým.

Poprvé jsem si uvědomil, že český hokej buduje něco velkého, když jsem loni v lednu sledoval semifinále světového šampionátu hokejistek do osmnácti let, které se hrálo v Torontu.

Tehdy porazilo Česko i zásluhou tehdejší kapitánky Adély Šapovalivové domácí Kanadu a dostalo se do finále. Na zápas se přišla podívat i Aneta Tejralová a když jsem se jí ptal, co takové vítězství znamená pro český hokej, rozplakala se. To byl moment, který mi otevřel oči, uvědomil jsem si, že se v českém hokeji buduje něco velkého. Něco, co pro samotné hráčky znamená opravdu hodně.

Má domácí tým na to, aby promluvil do boje o zlato?

Český tým se mi hodně líbí. Začíná to u kanadské trenérky MacLeodové. Výsledky její práce v ženském hokeji jsou působivé, má schopnost vybudovat tým, dokáže hráčky přimět, aby bojovaly jedna za druhou a hrály konkurenceschopný hokej.

Když se podíváte, jak česká reprezentace hraje, kolik talentu v sobě hráčky mají, je to velmi působivý tým a myslím, že se za poslední roky ustálil v pozici třetího nejlepšího na světě. A potvrzují to i výsledky, dvě bronzové medaile a jedno čtvrté místo z posledních tří světových šampionátů.

Zároveň má Česko mnoho úspěšných hráček v PWHL, například Tereza Vanišová zažívá neskutečnou sezonu v Ottawa Charge, zaznamenala několik hattricků, dává působivé góly a zároveň se dokáže dostat soupeřkám pod kůži. A pokud hrajete proti týmům Kanady nebo USA, takové hráčky potřebujete.

Český tým má mnoho dalších kvalitních hráček. Musím zmínit také Šapovalivovou, která je pro mě jednou z největších mladých hvězd světového hokeje. V osmnácti letech hraje za národní tým, daří se jí ve švédské lize v barvách MoDo, má skvělé technické dovednosti.

Obecně bych řekl, že Češky jsou pro mě v tuto chvíli minimálně favoritkami na zisk bronzových medailí. A možná by mohly i potrápit dva největší favority.

Jednotlivé reprezentace se rozřazují do základních skupin pro šampionát podle umístění na tom minulém. To znamená, že nejlepších pět týmů z loňského mistrovství se utká v základní skupině A, zbytek je ve skupině B. Jaká jsou pravidla pro postup do play-off?

Všech pět týmů ze skupiny A postoupí do čtvrtfinále, ze skupiny B jenom tři. A o tom, kdo proti komu nastoupí, rozhodne postavení jednotlivých týmů v základních skupinách. Například třetí tým ze skupiny B bude hrát proti vítězi skupiny A, druhý tým ze skupiny B bude hrát proti druhému ze skupiny A a tak dále.

Má to samozřejmě svá pro i proti. Tento systém se zavedl kvůli velkým rozdílům v kvalitě mezi jednotlivými týmy. Na první pohled je vidět, že ve skupině A jsou konkurenceschopnější týmy, které spolu sehrají vyrovnanější duely. Nedávalo by smysl, aby třeba Kanada nastoupila ke skupinovému zápasu proti týmu, který zrovna postoupil ze druhé divize mistrovství světa.

Ženská obdoba NHL

Několikrát jste zmínil PWHL. Můžete stručně popsat, jak tato soutěž funguje?

Tato soutěž, která je, dá se říct, ženskou obdobou NHL, vznikla v roce 2023. Většina hráček, které v ní působí, pochází z USA nebo Kanady, nicméně poslední dobou začaly přicházet do PWHL i Evropanky.

Ligu hraje šest týmů (Boston Fleet, Minnesota Frost, New York Sirens, Montréal Victorie, Ottawa Charge a Toronto Sceptres) a čtyři nejlepší postupují do play-off. Jedná se o velmi vyrovnanou ligu, kde každý může porazit každého. Po světovém šampionátu budou zbývat už jen tři zápasy do konce základní části, takže očekávám velmi vyrovnanou bitvu o postupové pozice.

Jak si týmy z PWHL vybírají hráčky? Probíhá také draft, jak to známe z NHL?

Ano, do PWHL se draftuje. Pro letošní draft ještě neznáme přesná pravidla, nicméně minulý rok probíhal tak, že bylo sedm kol, v nichž každý tým vybíral jednou. Vybírají se hráčky z univerzitní NCAA, tedy převážně Američanky a Kanaďanky, ale také hráčky z evropských soutěží. Takže není možné, aby někdo do ligy jen tak přišel a podepsal kontrakt s některým z týmů. Pokud chce hokejistka v PWHL hrát, musí se přihlásit na draft.

Na věku hráček s ohledem na draft tedy nezáleží?

Ne, žádné požadavky na věk v tomto ohledu nejsou. Většina hráček se stejně do draftu nepřihlásí dřív, než dokončí studium na vysoké škole, takže později než v osmnácti letech. Je to i logické, protože v tak mladém věku pravděpodobně ještě hráčky nebudou mít takové kvality, aby mohly PWHL hrát. Když ale mají za sebou tři, čtyři roky v univerzitním hokeji, dává jim to dobrý základ do dospělého hokeje.

Hráčky z Evropy sice většinou nejsou součástí univerzitních týmů jako Američanky a Kanaďanky, nicméně ani ony se zpravidla do draftu nehlásí ve věku osmnácti let. To je hlavní rozdíl oproti mužskému hokeji, kde si týmy z NHL vybírají mladé hvězdy. V ženském hokeji platí, že se do draftu většinou hlásí hráčky ve věku kolem 21 až 23 let.

Důvodem je také to, že PWHL nemá žádnou farmu, a týmy tak nemají možnost poslat mladé hráčky rozehrát „o patro níž“. V mužském hokeji to často funguje tak, že je hráč draftován v osmnácti letech do týmu z NHL, ale na nějaký čas se jde rozehrát do AHL. V ženském hokeji nic takového není. Pokud tým draftuje hráčku, vybere si ji proto, aby za něj rovnou začala hrát.

Co znamená ženský hokej pro americkou a kanadskou veřejnost?

Když byla PWHL založena, nikdo nevěděl, kolik dokáže přitáhnout diváků. Například v Torontu začal tým Sceptres hrát v univerzitní hale s kapacitou kolem 3000 míst k sezení a pokaždé se téměř okamžitě vyprodala. Letos hraje v Maple Leaf Gardens, kam běžně chodí na zápasy přes 8500 fanoušků nehledě na to, jestli je pracovní den, nebo víkend. Tato proměna je podle mě výstižným příkladem toho, jak rychle se celá liga vyvíjí.

Speciálně lidé v Kanadě na takovou soutěž dlouho čekali. Znají hráčky, jako jsou Poulinová nebo Knightová, což jsou hlavní hvězdy týmů Kanady a Spojených států, a fanoušci je dlouho vídali jen na olympiádách nebo mistrovstvích světa. Mezi těmito akcemi ale nebylo, kde je sledovat. Teď hrají profesionální a dobře financovanou soutěž se silným marketingem. Všechno do sebe zapadlo, k PWHL se upíná stále větší pozornost, zvedá se návštěvnost zápasů. A stále se jedná o teprve druhý ročník soutěže, která neustále roste, a myslím, že její potenciál je velmi vysoko. Určitě se dříve či později také dočká expanze, což s ligou také dost zahýbe.