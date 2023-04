Jsem šťastná, že můžu pracovat s takovým týmem, chválí trenérka MacLeodová bronzové hokejistky

Český ženský hokej – zdá se – zahájil dobu bronzovou. Stejně jako loni totiž reprezentantky skončily na mistrovství světa třetí. A opět u toho byla kanadská trenérka Carla MacLeová, která u Češek zatím drží bilanci: Co turnaj, to medaile.

K další bronzové radosti přispěly Carle MacLeodové i celému českému týmu dvě trefy kapitánky Denisy Křížové. A když Češky udržely těsný náskok 3:2, mohly začít medailové oslavy. Při nich 40letá Kanaďanka nejdřív objala trenérský štáb, a pak i hráčky.

„Je to trochu jiný pocit. Když něco vyhrajete poprvé, je to čistá radost, a obhájit takový úspěch v jakémkoliv sportu je velmi těžké. Švýcarky bojovaly, vzdorovaly nám celý zápas a měly dost šancí, ale cítíme se skvěle. Trochu jinak než loni, ale skvěle,“ ocenila MacLeodová výkon svých svěřenkyň.

A i když kanadská trenérka zatím češtinou nevládne, těšila se na radovánky v kabině. Dokonce tak moc, že vynechala finálový zápas, ve kterém reprezentantky její domoviny podlehly hráčkám USA 3:6.

„Nebudu se dívat. Bude to určitě zajímavé, ale já půjdu do kabiny a pořádně to oslavím.“

V šatně pak Carla MacLeodová tleskala do rytmu pokřiku „Tak jsme třetí no a co“, a pozorovala české výskání na bizarní slovenské písně Bzum Bzum Brekeke a Kdě si včera bol.

Další medaile stvrdila Kanaďance status legendy ženského hokeje. Majitelku dvou olympijských titulů z let 2006 a 2010 navíc v některých zápasech nahrávala Mezinárodní hokejová federace, a tak dostali fanoušci důkaz o její popularitě mezi samotnými hráčkami.

Třeba když s Češkami vtipkovala, jestli dělat screening nebo screaming, tedy stínit brankářce, křičet, nebo provádět obojí.

„Nevím, možná mi tu vítěznou povahu předali rodiče. Já jsem jen šťastná, že mohu pracovat s takovým týmem. Mám na naše představení lístek do první řady. Snažíme se předvádět nejlepší možné výkony, což jsme ukázaly i na ledě,“ říkala trenérka bronzových českých hokejistek Carla MacLeodová. Další šanci potvrdit svou veleúspěšnou bilanci bude mít v příštím roce, kdy ženský šampionát hostí Spojené státy.