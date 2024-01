Je to ještě lepší, než jsme doufali, chválí kouč mladých hokejistek jejich stříbrný úspěch z mistrovství světa

Zápas sice nevyhrály, ale i tak slavily. České hokejistky podlehly ve finále mistrovství světa Spojeným státům 1:5. Přesto po utkání byla patrná spíše radost. Porážkou si totiž nenechaly zkazit historický zisk stříbrné medaile.

„Za chvíli z nás spadne, že jsme prohrály a budeme si užívat, že jsme byly druhé na světě. S holkama to určitě oslavíme, než se rozutečeme po celém světě,“ řekla bezprostředně po odehraném finále server hokej.cz obránkyně českého výběru Lucie Velinská a v podobném duchu mluvila i její spoluhráčka Barbora Juříčková.

„Jsem určitě neskutečně pyšná na tu partu, co jsme měly a mrzí nás, že jsme to nedotáhly do konce, ale jsme pyšné, že máme takový úspěch,“ doplnila Juříčková.

Nejen, že české hokejistky do 18 let vybojovali pro Česko historicky první medaili ze světového šampionátu v ženské kategorii, zároveň to byla pro Česko vůbec první účast ve finále napříč všemi kategoriemi.

Medaile i ocenění

Takový výsledek předčil očekávání nejen veřejnosti, ale i sny ambice samotných aktérek jak popisuje kouč reprezentace Dušan Andrašovský.

„Po těch neúspěšných letech z minulosti, kdy jsme vždycky vypadli ve čtvrtfinále, tak jsme se snažili být skromnější ve vyjádřeních. Věřili jsme v medaili a že je stříbrná, to je ještě lepší, než jsme doufali,“ myslí si kouč.

Už tak velký úspěch ještě zveličily individuální ocenění. Nejlepší útočnicí celého turnaje byla vyhlášená Adéla Šapovalivová, mezi brankářkami zase vládla Aneta Šenková. Obě byly zvoleny i do All Stars Teamu. Jaký vliv může tak úspěšný turnaj mít do budoucna ale Dušan Andrašovský neví.

„Já nevím, co znamená. Pro nás znamená to, že je historicky nejdůležitější, ale co bude znamenat a jak se může ženský hokej posunout, to záleží na sponzorech a svazu, jestli do toho naleje peníze. Vše je o pěnězích a bez finanční podpory se dá těžko něco budovat,“ doplnil po druhém místě na světovém šampionátu trenér českých hokejistek do 18 let Dušan Andrašovský.