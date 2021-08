Holky tam nechaly všechno, hodnotí trenér české reprezentace čtvrtfinálovou prohru s Finskem

České hokejistky prohrály na světovém šampionátu ve čtvrtfinále s Finskem 0:1. Na historický postup do semifinále tak nedosáhly. Na turnaji ale nekončí. Čeká je boj o důležité páté až osmé místo. I přes těsnou porážkou byl trenér české reprezentace Tomáš Pacina s výkonem jeho svěřenkyň spokojený. Calgary 12:12 29. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitánka českých hokejistek Alena Mills. | Zdroj: Profimedia

České hokejistky prohrály na mistrovství světa v Calgary ve čtvrtfinále s Finkami 0:1. Na turnaji ale nekončí.

„Holky tam nechaly všechno, ale hlavně, co se nám samozřejmě líbilo, že jsme měli víc ze hry, že jsme Finky tlačili, že jsme hráli naší hru a se vztyčenou hlavou,“ hodnotil utkání pro Radiožurnál trenér Tomáš Pacina, že je hrdý na svůj tým.

„Holky odvádí jako tým skvělý výkon, každá má nějakou roli a tu plní. Já se můžu jen opakovat, na holky jsem hrozně pyšná, na ty výkony a ještě je toho hodně před námi,“ říká kapitánka českých hokejistek Alena Mills.

„Víme, že to bude náročný zápas, teď už je tady pozdě, takže jdeme do cool-downu, protahování, abychom se připravily už na zítřek. Je to těžké, ale k tomu sportu to patří a zítra je nový den, chtěli bychom vyhrát a postoupit do té skupiny A na příští sezonu.“ Dodala Mills.

České hokejistky tak budou proti Japonkám hrát o páté až osmé místo a hlavně o důležitý postup do skupiny A na příští světový šampionát.

Mistrovství světa hokejistek v Calgary - čtvrtfinále:

ČR - Finsko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 36. Vanhanenová. Rozhodčí: Lieffersová, Manthaová (obě Kan.) - Kainbergerová (Rak.), Strongová (USA). Vyloučení: 2:4. Bez využití. Bez diváků.